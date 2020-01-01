二○一九年的香港在近七個月的風波暴亂、打砸搶燒的黑色恐怖中度過。這場暴亂也將順順利利、氣燄不減、破壞力續增的進入二○二○年。新的一年還要被暴亂禍害多久，無人知道。我們知道的是，只要香江府衙還是以這般態度和手段處理暴亂，朝廷還是動口不動手的「止暴制亂」，那麼「歲月如梭」、「白駒過隙」，眨吓眼，暴亂就會把香港帶進二○二一年，暴亂的更高潮、更瘋狂就會在立法會選舉前出現。

現在的相對「平靜」正在為發動更大規模的暴亂作準備，包括「精神」和「物質」準備——繼續鼓吹歪理邪說、煽動蠱惑、縱暴人心，讓本已「腦殘」、「失心瘋」的人更加腦殘、更加失心瘋，加強組織力量和指揮系統、製造更多汽油彈和更有效的武器，和國際上的恐暴及反共反華組織建立更緊密關係，派更多的人接受恐怖活動和「勇武」訓練，用各種辦法「籌集」金錢，以打持久戰，向國際社會「呼籲聲援」……

為了保持「抗爭」和暴亂的社會溫度及氛圍，為了使暴亂在「支出」和「收入」上保持平衡和壯大，為了讓那些暴亂分子吃得飽飽的、養得好好的，得到「按勞取酬」的物質獎勵，他們最近搞起了「黃色經濟圈」，主要「經營概念」是將香港商店分為「黃店」和「藍店」。「黃店」是支持他們「政治訴求」的商店，「藍店」反之。

他們「號召」黃絲只「幫襯」黃店，自己則阻撓和「私了」幫襯藍店的市民，且以恐怖手段強迫市民幫襯黃店。與此同時，他們還瘋狂搗亂破壞藍店，他們這樣做，哪裏是甚麼「經濟圈」？分明是「暴力圈」、「強盜圈」、「恐怖活動圈」，是不折不扣的暴亂產物，是為暴亂服務的工具，其行徑已屬違法，觸犯刑律。

這個「黃色經濟圈」的興起，是暴亂的「聖誕禮物」、「新年禮物」，無怪乎有那麼多的大型商場在節假日慘遭破壞。毫無疑問，這個「黃色經濟圈」是靠暴力經營的，也是為暴亂實現「經濟產出」的，只要暴亂不平，「黃色經濟圈」就能欺行霸市，賺些「人間造孽錢」也。