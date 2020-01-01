有班香港電台節目顧問團成員日前去信商務及經濟發展局局長邱騰華，指港台新聞部因報道反修例運動，去年開支超出年度預算約五百萬元，要求當局增撥資源，否則要削減人手。這就好笑了，港台年花逾十億元公帑卻與政府對着幹，本已備受非議，還好意思攤大手板要求加撥款，臉皮未免太厚了吧？

如果港台能為止暴制亂承擔一分責任，或者至少能夠持平報道，即使多花一些錢，納稅人也樂意支付。但事實恰恰相反，港台不僅立場偏頗，而且煽風點火，美化暴力、抹黑警隊，與反中亂港傳媒沒有任何分別，這種吃裏扒外、吃飯砸鍋的電台根本沒有存在價值，一分錢也不值得花。他們威脅說，倘若當局不增加撥款，港台就要削減人手。那就削減好了，誰在乎？最好乘機削掉整個電台，港府可以節省公帑，社會可以減少噪音，市民可以耳根清淨。

多隻香爐多隻鬼。港台固然是人盡皆知的內鬼，個人資料私隱專員公署也是同樣貨色。日前有警員執法時在鏡頭面前展示一名記者身份證，私隱專員黃繼兒第一時間撲出來，指涉事警員的行為表面上可能違反私隱保障原則，已有足夠理由主動展開調查云云。這豈止是小題大做，簡直是欺善怕惡。黑色暴亂爆發以來，無數警員被網民起底，個人及家屬資料被公開，連子女人身安全也受到威脅，私隱專員躲到哪裏去了？為何不主動展開調查？難道無數警員及家屬的私隱還不如一名記者的私隱重要？

黑色暴亂有如一面照妖鏡，牛鬼蛇神一一露出原形。香港電台也好，私隱公署也好，這些由公帑供養的怪胎，從來沒有盡到自己的責任，反而專門拆政府的台，正是香港亂象不絕的根源所在，也是黑色暴亂愈演愈烈的主要原因。「一屋不掃，何以掃天下」，政府內部充斥牛鬼蛇神，連小小私隱公署也來添煩添亂，止暴制亂從何談起！