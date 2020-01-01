新的一年開始，衷心希望《東方日報》讀者們新年進步，身心健康。年紀愈大，愈覺得一切俱是身外物，身體健康最重要，擁有健康才能夠身體力行，做自己想做的事，做人最怕有心無力。不過，擁有健康的身體，也需要有一個健康的心智來配合，思想方向正確才不會走上歪路，被妖言邪說蠱惑。

持續近七個月的示威暴潮，不少年輕人如被洗腦，到處搗亂堵塞，政府機關、交通工具以至商舖紛紛遭殃，數間大學校園更是重災區。社會撕裂，無日安寧，平安夜也首次發射催淚彈鎮亂，黑暴橫行，治安惡化，止暴制亂遙遙無期。

管治團隊縱暴容亂，民望創新低，律政司司長鄭若驊評分「墊司底」仍未問責下台；漢奸黎智英有這個保護傘，有恃無恐，叛國禍港。慶父不死，魯難未已，何況香港不止一個慶父，黎鄭兩大禍胎不除不快。

內憂外患，中美貿易戰持續，香港淪為美方籌碼，經濟重創，百業凋零，新春後將爆發結業潮。打工仔擔憂飯碗，新年願望可會是「日日有工開」？

反對派最想人人冇工開，宣布攬炒成功。黃色經濟圈排除異己，唯我獨尊，再加上區議會選舉大勝，政經合流，奪取管治權又進一步。趁你病攞你命，今日元旦又搞遊行，一九年亂到二○年，農曆新年恐也難幸免，黑暴不會讓大家有好日子過。

暴徒挑釁，廢官無心無力平亂，香港淪落，移民潮相信今年會擴大，人才及資金流失，香港逐漸死剩軀殼。中央政府按兵不動，任由一國兩制荒腔走板，貿易戰又捱打，西方圍堵，偏偏香港又在此時再度添煩添亂，國家前路險阻重重。

今年勝舊年，是大家主觀願望，當歌唱唱唸口簧，不要抱太大期望，實況是政府倒行逆施，不堪回首，王小二過年，一年不如一年，香港人心裏有數吧！