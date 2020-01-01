今次「反修例」風波帶起的種種爭論，其中最啟人思疑的，是為何上街遊行集會、堵路縱火破壞的佔了很大部分是青少年一代？每次集會參加人數都聲稱數以萬計，不論假期、平日都日以繼夜地出動，難道他們不用上班，第二天不用一早起床嗎？據報道他們之中佔了不少是學生，也就明白了。警方公布，參與騷亂被捕者總人數六千多人中，佔了約四成是學生，十八歲以下的約有一千人。另一個特點是開學後被捕中學生人數增加了。

按道理，開學前學生不用上課，留在家中無所事事，外出參加遊行示威暴亂的機會應該較多；開學後要留在學校上課，下課後要參加課外活動，要回家溫習，預備測驗考試。過去很多人批評香港教育制度太着重考試，妨礙學生正常活動，現今看來批評可能過時。不然為何開學後參加群眾聚集被捕的中學生數目會增加？又或者是學校沒有盡責任？學生缺課沒有作好紀錄，通知家長？學校取消了課外活動？又或者課外活動變了由老師帶領去遊行示威、堵路縱火？學校取消了測驗考試？不然學生怎可能不需要留在家中溫習作好準備？眾多學生參與暴亂是否與教師和學校有關？

在「反修例」風波發生以來，傳媒不住報道教師參與示威暴亂衝擊警察的消息，已有八十個教員因此被捕待審，更有指有教師帶學生堵塞交通和堵路被捕。傳媒亦報道有教師濫用職權，在課堂裏印發反政府、反警察教材，有人利用語文科教材來散發個人政治取向，引導學生，甚至連幼稚園也出現仇警教材。有教師在個人網頁發表仇警言論，說甚麼「警察死全家」，詛咒警察子女活不過七歲。如果讓這些教師繼續在學校散播仇恨種子，不作處理，又怎可能叫家長放心？

教育局早前曾經公布，有三十位教師涉嫌以不同方式公開發表誤導言論、或者參與暴亂騷動。儘管有關當局表示會「適當懲處」這些教師，可惜到今天還未見行動，只有一所學校的一位教師自己辭職，而非教育局或校方行動。到底教育局是認為教師行為無大不了，打算隨便警告一聲了事？還是疏於職守，得過且過，縱容教師繼續誤導學生，不理會教師公然發表不當言論，也沒徹查是否有教師帶領學生上街進行犯法行為？

對這些向學生散布仇恨想法，誤導學生的教師，教育局究竟如何處理呢？除了「嚴重警告」一招，僅少數教師被停職，也沒教師遭學校辭退，更未見有教師被吊銷資格。教育局到底是在偏袒，還是鼓勵這些教師繼續荼毒我們的下一代？