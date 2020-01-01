「黃色經濟圈」近日被談論得沸沸揚揚，由高官到知名商人再到學者都有論及，當然是有人支持有人反對，這本來很正常，但筆者留意到，黃絲舉凡聽到有反對聲音例必沾沾自喜，認為政府和藍絲怕得要命，加倍認定這條路線正確，甚至搬出他們恨之入骨的中共已故領導人毛澤東名言：「敵人反對的我們就要堅決擁護，敵人擁護的我們就要堅決反對」來自我壯膽，卻從不認真看看別人反對的理由是甚麼，遑論提出論據駁斥。

香港可貴之處是有選擇，沒有人逼你光顧甚麼商號、穿甚麼衣服、吃甚麼東西、看甚麼電影，因為香港從來都是一個自由城市。黃絲認為要建立黃色經濟圈，持同一政見的人光顧同一理念的店並無不可，那是他們的自由，但事實並非如此，他們除此以外更要政見不同的「藍店」無法生存，而淘汰藍店並非運用優勝劣敗、公平競爭的法則，而是用暴力手段打砸搶燒，甚至連藍店老闆、職員、顧客都冒上生命危險。

這樣的經濟圈不但同黃絲掛在口邊的民主人權背道而馳，甚至全世界也沒有地方會發生這麼恐怖的事，連他們最痛恨的內地也不會，恰見最極權的就是黃絲自己。有些商號為求自保不惜扮黃，足見這班人可怕到甚麼程度。

此所以，黃絲說對了，藍絲反對的理由正是出於害怕，但不是害怕藍店無生意做執笠，而是害怕遭受暴力對待。用煽動仇恨、兇殘暴戾的手段在商場橫行霸道，這是黑社會甚至恐怖分子所為，絕對不是真正的香港精神。他們所謂的光復香港，只是將香港推往地獄深淵。

更何況，黃絲講明參與的黃店必須上繳若干收益用於「抗爭」，即是支持違法暴亂，這是明目張膽的犯罪行為，怎麼可能放任不管？很可惜，港府廢官直到今日仍然用把口止暴制亂，無所作為；律政司檢控仍然放軟手腳，姑息養奸。踏入新一年，香港仍無日安寧。