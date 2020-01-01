古人說：「街談巷說，必有可采；擊轅之歌，有應風雅」，意思是民間智慧不一定遜於專家學者，我說嘛，有時還猶有過之哩。近日跟一位內地親友交談，我問：「台灣的總統選舉，打着反共旗號的現任總統蔡英文正遙遙領先，民意支持度大幅拋離國民黨的韓國瑜，北京會為此而擔心嗎？」答曰：「不會，北京巴不得民進黨繼續執政，讓他們繼續搞垮台灣。」

姑勿論北京是否有這般心思，上述見解算是頗有新意，不會人云亦云。大概四、五個月前，當評論界大部分意見都認為中共為幫助國民黨勝選，會在香港的反修例問題上對反對派讓步，其時本欄也力排眾議，提出一個怪論，說中共長遠真想助國民黨一把，最好現階段不要扶它上台執政。因為這是一個「打大佬」的年頭，誰手握大權，誰就容易受靶，要保護一個人或一個團體，讓對方留在台下，比留在台上好。

中、港、台三地的大局，阿爺如何部署不得而知，但一路走來，委實沒充足證據顯示北京很在意國民黨能否上台執政，做幫倒忙的事反而不少。如要為國民黨救亡，在四、五個月前香港問題尚未惡化至此時，中央只消讓特首林鄭月娥下台、全面撤銷《逃犯條例》修訂草案，危機便可化解大半，民進黨便不可再以此來炒作議題。

但北京沒有這樣做，反倒做出種種行為，似乎是刻意惹起部分台灣人不滿，間接為民進黨助選。在民進黨支持度尚處低迷時，中共遣派戰機繞台飛行；近日第一艘國產航空母艦下海，又馬上越過台海中線作挑釁。這些舉措不大會嚇怕台灣人，反倒會刺激民進黨選情，中共明知如是，卻刻意為之，原因實在耐人尋味。

政治是複雜的，有時虛則實之，實則虛之，不能依固有框框而論。帝王心術不是容易猜破的。