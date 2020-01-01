告別烈火暴行嘅二○一九年，相信係阿媽被人問候最多嘅一年，充滿失落和傷痛！張恨水有兩句詩：凡所難求皆絕好，及能如願又平常。真是充滿哲理。人要在失去了一切看似平常的事情，才知簡簡單單過日子，原來是福！

過去數月本港示威衝突不斷，堵路、縱火、刑毀、「私了」不計其數，令市民想準時返工也變得妙想天開，夜晚也被迫「愛回家」，飲宴酬酢可免則免，連佳節也不敢出街，已經半死不活嘅飲食業，怎能不死多兩錢重？

過去一年，港人活得不開心。有民意調查結果顯示，五成一市民稱過去一年活得非常不開心及頗不開心，比例創新高；另有七成二對本港整體發展表示冇信心。其實，都不必調查，一個「福地」香港，在冇靈魂政府嘅怠政下，「止暴制亂」固然得把口，吾人完全看不到問責高官有意志力、有心有肺去處理當前社會嘅嚴峻問題，而朽木為官、不作為嘅廢官，好似「避政司司長」鄭若驊仍然霸住茅坑不拉矢，試問政府問責制存在嘅意義係乜？咁扭曲，「一國兩制」又點會唔變形走樣？

老朽「人老怯增年」，要言之，時不我予，眼前熟悉嘅香港，昔日歲月靜好已一去不返，正如本報「正論」所說「只是差一個官方死亡證。披着一國兩制皮囊的行屍走肉，步向萬劫不復的深淵，十八層地獄一層比一層險，市民生活一年不如一年，捱過史上最難過一年，新一年極可能更悽慘。」老朽由此想起清末「維新變法」失敗嘅康有為，佢寫過一首七律《八月十四夜香港觀燈》：空濛海月上金繩，又看秋宵香港燈。曼衍魚龍陳百戲，參差樓閣倚高層。怕聞清曲何堪客，便繞群花也似僧。歡來獨惜非吾土，看劍高歌醉得曾。詩最後兩句，一腔愛國衷腸，今日讀來，尤令人感慨萬千。

香港已回歸廿多年，是吾土卻飄滿星條旗、米字旗，佢老人家地下有知，恐怕別有一番滋味在心頭！