中國、俄羅斯及伊朗三國聯合「海上安全帶」軍演，於二○一九年底在阿曼灣海域及地區舉行，這是伊朗自一九七九年伊斯蘭革命後，四十年來首次與中俄舉行聯合軍演。聯合國○八年底授權各國巡航亞丁灣以來，不同國家的艦隊都找機會在印度洋謀取席位參與，令該海域漸有秩序，阿拉伯海地區有國際反海盜巡航，南印度洋亦有美軍的迪戈加西亞島基地，印度洋海域的各國軍事部署及演練，都成為國際海上力量比併的一個演出區域。

中國軍方在這次中俄伊軍演派出的軍艦，是現時正在執行任務的海軍「第三十三批護航編隊」，同時亦派出「第三十四批護航編隊」艦隻參與。二○二○年開始，兩支中國艦隊就同時現身印度洋，執行護航和演習任務。三十三批編隊派出首次參加巡航的「西寧號」導彈驅逐艦進入印度洋，與俄、伊演習艦隊會合；三十四批編隊預期會在一月參加中國與巴基斯坦的聯合海上軍演。中國艦隊早前與美國、沙特等國舉行過聯合演練，艦隊近期在大西洋、印度洋及太平洋的積極參與海上安全工作，令西方重新研判北京在印度洋上執行獨立和平行動的能力。

這次中俄伊聯合軍演，帶給美國不少壓力，美國國防部說知道中俄伊將在阿拉伯海舉行多邊演習，美方將保持觀察並繼續與夥伴國和盟國合作，確保航行自由和國際水道貨運通暢。

美國軍方評論較保守，集中在大家共同維護印度洋海域的安全及秩序，因美國清楚無法獨霸印度洋海上軍事要塞，在中俄合作下，物資補給到伊朗，亦窒礙了美國對伊朗的制裁，該國更明白中俄合作的強大能力，加上中國與伊朗、沙特、埃塞俄比亞等國家關係，艦隊能使用這些國家的基地，在印度洋上定能平衡美國海軍的霸權擴張，總不能讓美國海軍獨佔該海域，不能隨便制裁或封鎖該區不聽話的國家。