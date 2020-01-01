今天是二○二○年元旦，全港區議會的歷史揭開新的一頁，亂港派上台當權了。

這一頁的政治特點是傳統反對派政黨組織、港獨分裂勢力、黑暴冒起的暴亂分子等三股反中拒共亂港勢力合流，利用反修例引發逾半年的暴亂，亂中奪權大勝。亂中搶得大部分區議會的議席，幾乎壟斷了全港十八區區議會，上台做當權派了，成了政府建制架構一部分了，支取政府每個月三萬多元豐厚的薪酬福利了，區議員辦事處也有豐厚的資源請多名「手足」做助理辦事了。因此從今天起必須履行議員的公職責任，接受市民投訴和監督，為市民做事，而不是搞事了。

今天上任或連任的區議員，無論是甚麼黨派或政治背景，既有權、亦應該有責，絕對不能也不應白支納稅人的血汗錢、絕對不應「佔着茅坑不拉屎」。對此，區議會落選者亦理應監察，不要辜負曾投票支持的選民。

全香港無論哪個區，經歷近七個月的動亂，治安惡化、社區撕裂、市容醜化、交通破壞，失業和半失業空前嚴重，全港經濟已陷入人為衰退負增長，而這些民生桎梏，正正是區議會要反映的民意並改善民生的所在。人人有求，家家有需。今天履新的每一位區議員都必須作出回應和交出切實的答卷。綜觀全港各區有六大共同急切民生問題，急需區議會當權派交代和公開回應。

第一，「止暴制亂」是政府建制架構的責任，區議會是建制一部分，區議員收了納稅人畀的糧，對此責無旁貸。暴亂導致香港民不聊生，區議會須向公眾交代在「止暴制亂」中扮演甚麼角色，起到甚麼積極作用，如何協助政府平亂？

第二，治安不靖、暴力搶劫大增，黑衣人不斷對銀行、食肆和其他商戶「裝修」，逆其意便要「收檔」，大型商場不斷被「和你Shop」搗亂，商戶紛紛結業倒閉，導致打工仔的飯碗被打爛。對此，區議會如何改善社會治安，制止黑社會般的搗亂，讓商業運作可恢復正常？

第三，大量青年學生被煽動參與各種社會暴亂活動，粗口爛舌、行為乖張、肆意破壞。區議會如何敦促和協助區內各學校和家長，教育和正確勸導、引導青年和學生重上正軌，大力搶救失足青年？

第四，大半年來有超過四十二公里欄杆被拆毀，許多交通燈修而復被毀，數以十噸計的路磚被掘掉，路面崎嶇不平，長者、傷殘人士及視障人士的道路安全危機處處。對此，區議會何時完成復修，「畀番條路大家行」、「畀番大家安全過馬路」？

第五，各區「連儂牆」和隨處塗鴉，早已為市民詬病。儘管食環署在區選期間做了一些清理，但很快又故態復萌，如何解決？對此，區議會須有解決的時間表。

第六，大半年來許多商戶、食肆、酒樓、銀行、連鎖快餐店被嚴重破壞，損失慘重，甚至有經營公共交通的小巴、的士、貨車被暴徒打爛燒毀，投資者血本無歸，面臨破產倒閉結業清盤。對此，區議會有責任協助受損的經營者追討賠償或要求政府補償。

請區議會當權派回答如何解決上述六大民生桎梏？