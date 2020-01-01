正論：示威遊行迎元旦　新年恐多災多難

毛澤東在一九三○年一月寫了一首《如夢令‧元旦》：「……今日向何方，直指武夷山下。山上山下，風展紅旗如畫。」當年毛澤東還在為革命奮戰，以詩明志，激勵後世。今時今日，適逢一月一日元旦，中國領土香港特區又有人在搞革命，不過獅子山下，滿街滿巷展示的竟不是五星紅旗，但見星條旗及米字旗飄揚，令人懷疑今夕是何年，身處是何土，香港還未回歸嗎？

二○一九，無日安寧，二○二○，無日太平。反對派借反修例風波發動顏色革命，誓奪管治權，去年整個下半年，接近七個月時間示威暴潮淹沒香江，七百萬人被騎劫作人質，到了新的一年開始，反對派仍不收手，昨日除夕多處有人搞事，打砸商舖，民陣今日又搞元旦大遊行，巧立名目，到頭來又是提供平台給黑暴展示聲勢，威嚇政府，向外國營造民意支持的假象，實際是黑衣人利用暴力打壓異己，沉默的大多數敢怒不敢言。

區議會本來可以代各區市民發聲，不過這個地方議會亦給反對派攻陷，去年十一月的選舉奪得八成半議席，掌控十七區會，今日新一屆區議會換班，反對派正式進入權力架構，別以為他們進入議會是為了造福市民，他們才懶得反映地方聲音，目標只是把區會公器私用，一言堂遏制建制派，每月領取公帑薪津與政府搞對抗，區議會變了暴徒喉舌，納稅人的錢可花得冤了。今年是選舉年，立法會選舉又是一個世紀戰場，反對派在各區會擺下樁柱，裏應外合，再攻破立會把握更大。雖然立法會選舉採用比例代表制，難以像區會般取得壓倒性勝利，但若給反對派成為立法會大多數，或取得足夠議席否決政府草案，癱瘓議會，大量民生及基建撥款被拖延，社會變相停擺，政府又會有何妙策呢？

新的一年又是以黑色恐怖開局，象徵多災多難，市民擺脫不了暴力，亦要承受其他方面的壓力。兩電逆市加價將成定局，同時掀起了加風，公共交通工具如巴士等都醞釀調整收費，柴米油鹽醬醋茶開門七件事，樣樣都加，唯獨是經濟低迷，工資別奢望追及通脹，沒減薪裁員已是萬幸。假若暴徒搞的黃色經濟圈發展成形，順我者昌逆我者亡，做生意也要政治表態，經營更加困難，小商戶生存空間更加狹窄，這種經濟恐怖主義萬萬不能讓其生根。市民及商界應該勇敢站出來說不。

毛澤東曾說，團結起來的目的，是要爭取更大的勝利。反對派能夠聯合多種政治光譜，由泛民、本土派至港獨派，聲言永不割席，對比建制派一盤散沙，有的怕被美國制裁，有的為生意着想，立場飄忽不定，更有人提議劃界線特赦部分暴徒，愈講愈亂，自亂陣腳，又如何迎擊敵人？打鐵還須自身硬，可惜政府高官都患了「軟骨症」，向暴徒一再跪低求和，縱容暴潮擴張，引火不但焚身，更燒向一國。香港成為美方在貿易戰的籌碼，中方腹背受敵，節節退讓，首階段協議相當不利，據聞下周便會正式簽署。貿易戰是長期戰爭，打輸一場仗不等於輸掉整場戰事，最重要認真反省，包括檢討為何一國兩制荒腔走板，是否有需要大刀闊斧改革呢？莫待無花空折枝，要變便盡快變，今年國際政壇風起雲湧，台灣大選及美國總統選舉都關係中國利益，又豈能坐以待斃呢？中央政府對香港局勢遲遲未出手，市民由二○一九等到二○二○，到底還要等到何時呢？

止暴制亂，刻不容緩，警隊新人事新作風，警務處處長鄧炳強採取剛柔並濟手段，以及調整應付示威的策略，初步略見成效，希望這一線曙光能在今年繼續發光發亮。重要崗位換人往往產生極大的作用，香港人最想換走律政司司長鄭若驊，以其德行及墊司底的評分，要找一個人去代替她應該不太困難吧？即使是惹起爭議的何君堯，其對抗黑暴的決心，也遠勝吃裏扒外的鄭若驊。六月至今拘捕了約六千五百人，竟然沒有一人因暴動入罪或受到重懲，今年若果沒有重刑阻嚇的案例，暴潮必然會延續至下一年，治亂世，用重典，千古以來行之有效，止暴制亂差的可能就是這一步，可是律政司若不換人，永遠也不會跨出這一步。

中國崛起，每一步足以改變世界。二○二○是關係香港生死存亡的一年，亦是中國進身世界強國的關鍵時刻，偶一不慎稍有閃失，隨時粉身碎骨。前方充滿障礙，便要披荊斬棘，斬妖除魔，切勿婦人之仁，更加不能向暴力投降，為了香港的將來，為了整個民族的利益，香港不能再亂下去，暴潮必須盡快解決，這也是大部分香港人今年的新年願望。