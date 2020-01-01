功夫茶：沙士隨時襲特區　多重疫禍有排衰

告別動盪不安、傷心失落嘅二○一九！有民調結果顯示，過去數月烈火暴行持續，令市民喺佳節也不敢出街消費購物。調查結果有百分之五十一受訪市民感到過去一年不快樂，而多達百分之七十二受訪者對香港整體發展缺乏信心！

「物以終為始，人從故得新」，新一年，原本應該有新氣象同新希望才合情合理。之不過，香港步入衰世，廢官止暴制亂無能，市民點會有運行。嗱！流感高峰期殺到，公立醫院求診人數已逼爆，日前十六間設內科病房嘅公院病床有十五家爆棚，而急症室輪候時間要七至八個鐘頭。公院好難唔變戰地醫院，又係立立亂！

各位街坊，功夫茶大早已提醒廢柴政府加強預防流感同多做宣傳， 可惜言者諄諄，聽者藐藐。呢，內地武漢又爆發懷疑沙士傳言，指上月出現病毒性肺炎病例二十七宗，七人病情危重。有病毒學者就話喇，武漢正爆發動物傳染病毒，暫時未知係唔係禽流感病毒、沙士或其他病毒甚至有可能係全新病毒，相信陸續會有更多感染個案。

講開沙士，港人都真係如驚弓之鳥，二○○三年喺香港爆發，疫症由一種前所未有嘅冠狀病毒引起，爆發初期各國均束手無策，全球有紀錄感染個案逾八千宗，香港有二百九十九條人命被奪去，其中包括六位勇敢抗疫嘅醫護人員；仲有一千七百五十多人受感染，全城陷入恐慌！是以家陣武漢有疑似沙士爆發，中港來往咁頻密，目前港鐵每日有四班高鐵列車班次來往兩地，你話唔驚就呃人！

嗱！專家就強調，香港市民毋須太恐慌喎！只要香港全面加強監察，包括港口、公立醫院及私家醫生，病人如有肺炎，由內地到港，尤其武漢及曾到街市，需立即隔離，直至找到致病原因。

講就係咁講，港人見過鬼仲唔怕黑咩？當年沙士奪去近三百條寶貴生命，最大原因係隱瞞，致使沙士病毒一發不可收拾！冇靈魂政府防疫往往慢半拍，加上怠政成風！呢，早前內地又爆發鼠疫掀起恐慌，大家都知廢柴政府捕鼠無方，搞到香港備受大鼠戊型肝炎困擾！阿哥，全球九宗香港佔八宗，都真係威震國際！香港原來係老鼠樂園！

專家就話只要加強港口醫院等嘅監察就冇有怕！最弊就係政府懶把關！嗱！早前本報記者因應鼠疫壓境曾到多間公院和管制站了解，發覺防疫措施鬆懈，員工懶散，有醫護人員口罩又唔戴、污糟衫又冇蓋好等。嗱！咪話功夫茶又再苦口婆心，今趟驚世沙士似重來，千祈咪求其耍兩招門面工夫就當把好關！咪又側側膊唔多覺。一個衰世，多重疫禍窺視，一有閃失有排衰，可以好大鑊！