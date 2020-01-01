神州觀察：基因編輯違倫理　追名逐利無底線

科學研究造福人類，前提是該研究必須符合科學倫理道德及相關法律規定，若是為一己之私沽名釣譽，不顧一切突破科研禁區，勢會給社會帶來無法預知的風險，政府加強管控責無旁貸。

深圳南方科技大學前副教授賀建奎早前利用基因編輯技術，通過體外受精培育出一對聲稱對愛滋病先天免疫的雙胞胎嬰兒，事件引發輿論極大爭議。在國內外眾多科學家的強烈譴責聲中，內地政府日前以故意違反國家有關科研和醫療管理規定為名，按非法行醫罪判處賀建奎有期徒刑三年，對其他涉案人員亦已依法作出判決，進而揭發基因編輯嬰兒原來不止兩名。

法院審理認為，賀建奎等人出於商業目的偽造倫理審查資料，以冒名頂替、隱瞞真相等手段騙取兩名女子信任，並誕下三名基因編輯嬰兒；相關人等皆不具備醫生執業資格，所作所為純屬個人追名逐利之舉。更重要的是，人類胚胎基因編輯技術目前並不成熟，貿然將之應用於人類生殖繁育上，行為堪稱瘋狂。正如有科學家指出，現代醫學技術已有足夠能力及更安全便捷的方式控制愛滋病毒，使之不再輕易傳染下一代，相關行為根本沒必要。

此外有研究表明，經基因編輯的嬰兒可能發生基因變異，令其壽命縮短及增加猝死機會，假以時日，或會危及全人類的健康。加之可能存在的更嚴重連鎖反應皆無從預估，潘朵拉的魔盒一旦被打開，勢難輕易合上，故而需要從事科學研究的人必須履行社會道德責任，讓科技的歸科技的，人倫的歸人倫的，莫要人為製造災難。

怕只怕，對於某些無良之人來說，道德及法律皆難起到約束作用，在利益面前永遠失掉做人底線，而賀建奎的野心更大，簡直想要消滅人類。逐利之徒亦更容易形成利益聯盟，彼此依附，共同作惡。譬如本案中涉及的兩間醫療機構，至少也是幫兇，而且應該清楚知道這樣的「合作」會產生怎樣的後果；很顯然，利益誘惑最終戰勝了理智，「魔鬼交易」就此達成。

此事讓人見識到，當局在有關醫學研究的監管及風險防範方面是如何脆弱，包括涉事的深圳南方科技大學及負責科研審批的某倫理委員會，不能簡單以所謂不知情或對方偽造簽名，就將責任推卸乾淨。更甚者，直到醜聞發生近半年後，當局才將人體基因等有關醫學研究的倫理審查問題提上議事日程，絕對稱得上後知後覺。

而內地醫學界、學術界近年早已是亂象叢生，動輒傳出學術不端醜聞，或是像封針療法、喝風辟穀、量子技術等荒誕醫療理念大行其道，固然是某些人急功近利使然，當局的監管疏失問題又豈能迴避？