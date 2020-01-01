世界視線：批特反而幫倒忙　媒體偏頗又一例

《紐約時報》日前爆料，稱總統特朗普一度暫緩對烏克蘭的援助，一眾高層官員，包括時任國家安全顧問的博爾頓、國防部長埃斯珀以及國務卿蓬佩奧，曾向特氏「集體進諫」，希望他收回成命，惟最終被拒。

《紐時》這番爆料，目的顯然是要特朗普難看，凸顯其一意孤行，以援助脅迫烏國當局調查拜登父子，但上述「集體進諫」的具體細節，卻意外地幫了特朗普自辯。據報道，特朗普當時一口拒絕，理由是烏克蘭是個貪污腐敗的國家，他不想讓美國的援助白白浪費掉。

美國媒體從來分黨分派，分屬自由派的《紐時》，對特朗普恨之入骨，不管是通俄門抑或現在的彈劾調查，幾乎毫不掩飾地擔任民主黨「啦啦隊」的角色，可惜這次卻很可能淪為「豬隊友」。民主黨對特朗普的最大指控，是後者濫用總統職權打擊政敵，為自己競選連任掃除障礙。如今特朗普對下屬官員明白地指出，他真正關心的是公帑會否用於資助「腐敗國家」，這符合美國的國家利益之餘，也呼應了特氏早前表示，他在與烏克蘭總統澤連斯基通話時，說的是「請幫我們（美國）一個忙」，而非「請幫我一個忙」。

《紐時》搬石頭砸己腳，非止一端。該報早前一篇報道，披露告密者是曾經駐白宮的中情局人員，也是烏克蘭問題專家，原意可能是想強調「吹哨人」江湖地位十足，其指控有根有據，殊不知報道出街後劣評如潮，輿論批評有關做法違反保護吹哨人的法令。最好笑的是，特朗普日前轉發推文提及吹哨人身份，《紐時》一樣站在道德高地，炮轟特朗普違法。

今次爆料尚有一可觀之處：到底是誰洩的密，參與「集體進諫」的三人中，博爾頓跟蓬佩奧，均有相當嫌疑。博爾頓為人一向自視甚高，被他看來「不學無術」的特朗普炒魷，早已憋了一肚子氣，華盛頓政圈盛傳博爾頓將在彈劾審訊中反戈一擊，撇清關係，避免被視為「共犯」，實乃當前急務。至於蓬佩奧，外界推測他正計劃「跳船」，角逐堪薩斯州參議員，自然亦需先打預防針「洗底」一番。