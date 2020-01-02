功夫茶：東網視頻多功能　去邊都見彩雲飛

「淑氣自天來，春融麗日；祥光隨歲轉，瑞靄和風。」各位街坊，加強版東網喺一元復始、萬象更新嘅好日子，矚目登場又同大家見面喇！

嗱，毛澤東講求實踐，一個講求實事求是嘅政治家，必然重視效果，必然講求實效。佢就話：「沒有人否認，就是在某一一定時間內適用的方針，它也是在流動的，沒有這種流動，就不會有這一方針的廢止和另一方針的採用。」加強版東網，正是我們不敢怠慢，更努力砥礪前行，以更精彩、流動嘅新姿態登場！

「上東網，知天下」，東方報業集團網站《on.cc東網》立足香港，一秒通全球華人，更是家喻戶曉。唔係靠吹，自反修例風暴爆發至今，東網不斷革新，一直緊守崗位，無畏無懼，全程貼身追蹤報道最新消息，憑專業拚搏精神，不但吸引港人，更吸引關注本港局勢嘅全球海外華人收看。

呢，東網喺去年五月至八月，短短三幾個月內，全球總瀏覽量由四億五千七百多萬，如坐超級火箭勁升至逾八億三千五百萬，升幅逾八成。講真，如果喺東網登廣告宣傳產品，影響力點止去到大灣區咁簡單啊，直情去到世界上每個角落有華人居住嘅地方！一登龍門，聲價十倍；而一登東網，係水浸缸瓦舖，包你盆滿缽滿，想唔發都難吖！功夫茶衷心多謝大家激賞！

加強版東網蓄勢迎新年，功夫茶特別要為大家推薦《東網視頻》！新設嘅「視頻」版面，犀利咯，透過高質素嘅新聞影片、精闢獨到嘅評論，令你好似置身現場嘅直播。即係咁，「視頻」緊貼千變萬化嘅局勢，以快靚正第一時間，將你渴望想知嘅資訊呈現你眼前，係唔係好正呢！

嗱，有句名言就話，生活嘅藝術係選擇一個進攻嘅突破點，全力以赴地衝擊。依家《東網視頻》就係選擇一個獨特角度，在一眾台前幕後以經驗豐富、專業認真嘅進攻、全力以赴嘅衝擊精神下，為大家打造最強資訊平台。讀者只要點選東網APP Menu bar上嘅「視頻」按鈕，再按下版面內嘅搶眼大圖，就立刻一APP在手，天下我有，火速觀看東網精心製作嘅高質素影片。

順便一提，東網之所以卓立於資訊平台，就係因為「只為蒼生說人話」嘅時事評論，《東網視頻》將以多角度、全方位剖析時事，令讀者可以深入淺出地了解社會大小事。一句到尾，「東網視頻在手，去到邊，你都見到彩雲飛」，成個世界充滿繽紛色彩正能量，真係冇得頂！功夫茶不忘再提醒大家，東網APP最新版本已經推出，快更新收看，千祈咪執輸行頭啊！