神州觀察：疑似沙士襲武漢　莫讓瞞疫成習慣

二○一九年的最後一天，湖北武漢市驚傳爆發疑似沙士疫情，並有多人染病入院，事件迅即引發民眾恐慌情緒。由於該病毒至今仍無預防疫苗，加之當局過往應對同類疫情的不負責任形象深入人心，故於情況未明的當下，官方再怎麼安撫亦難釋民眾心中疑慮，武漢的這個冬天勢會比往年更冷冽。

武漢市疾控中心日前證實，網上流傳的兩份由該市衞健委發出的、指多人感染不明肺炎的通知屬實，當月並出現病毒性肺炎病例二十七宗，七人病情危重，另有兩人病情已好轉，即將出院。又指問題沒有網上傳講的那麼嚴重，不明肺炎亦非沙士，國家衞健委已前來採樣檢測，不日將公布結果，呼籲民眾不必恐慌。

說不恐慌肯定是假，尤其是經歷過○三年沙士疫潮「洗禮」的民眾，絕對深有感觸。當年明明已是疫情滿天飛，政府還說得到了有效控制，時任衞生部部長張文康更於記者會上睜眼說瞎話，笑言市民連口罩也不需戴，外國人儘管來中國工作、生活、旅遊，保證安全放心。結果不但導致內地及香港死傷枕藉，還助長了疫情於國際間傳播，連累全世界賠上沉重的經濟及生命代價。

至於今次事件，不是沙士最好，畢竟沒有任何人想看到事件往更壞的方向發展；況且武漢又是省會城市，不僅人口眾多，同時還是華中地區的交通樞紐、高鐵交匯點，實在經不起疫情浩劫。但從目前的情形來看，患者明顯有發燒、急性呼吸窘迫等症狀，抗生素又對病毒無效，形勢同樣不容樂觀。更有本港醫學專家將之與當年的沙士及禽流感作比較，認為今次病例嚴重程度並不低，即使不是沙士，亦有可能是與之相關的新發性傳染病，絕不可掉以輕心。

問題是，內地當局隱瞞疫情早已淪為慣性操作，諸如沙士、禽流感、豬流感、手足口病等大型疫潮爆發時，每每都被以「維穩」方式處理掉；凡遇重大會議或節慶活動，當局更是寧可藏着掖着，任由疫情肆虐，令百姓當殃，也不願開誠布公，究竟是當局太愚蠢，還是麻木不仁慣了，永遠也不會將百姓的死活當回事？

今次事件又是如此，沒人知道病症起於何時，亦難了解真實感染情況；若非網民揭發，當局是否打算繼續秘而不宣？涉事海鮮市場私賣貓狗及野味肯定不是一兩天的事了，既無人查禁，又令其成為滋生疫病的溫床，又該追究誰的責任？內地近年疫情不斷，非洲豬瘟已然全面失守，農作物病蟲害又在肆虐，牛口蹄疫、羊炭疽、鼠疫、布魯氏菌病疫情接踵而至，當局每次只知大派定心丸，而非第一時間防疫控疫，又叫百姓如何相信及指望他們？