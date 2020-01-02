產評：全球經濟無起色　內地自救搶放水

甫踏入二○二○年，中國人民銀行即急不及待放水，宣布下調存款準備金率0.5個百分點，釋放8,000億元人民幣長期資金救市，行動正好反映內地經濟面對持續放緩的壓力，透過不同措施刺激經濟增長的行動刻不容緩。

中國經濟受壓，香港自然不會好。香港去年經歷了回歸以來最動盪、最不堪的一年。常言「十年一大運」，但飽受國際貿易保護主義和本地政治風暴摧殘的香港，經濟元氣大傷，抗逆能力大打折扣。股市雖受惠全球央行積極放水，但不安情緒揮之不去。投資者要做好心理準備，迎接顛簸歲月！

二○一九年全球金融市場表現與宏觀經濟景氣背道而馳。中美貿易戰持續、英國脫歐進程峰迴路轉、香港政局動盪等事件下，美股迭創新高，中港股市亦錄得可觀升幅。出現如此大的對比，首先是因為歐美都靠量寬放水，以低息環境來維持經濟增長，變相激化資產泡沫；其次是在貿易戰的背景下，美國總統特朗普需要催谷經濟和股市以換取與中國討價還價的籌碼。結果，聯儲局去年減息三次，股市亦乘機狂飆。

到底這個元月，中美能否順利簽署首階段協議，內容如何，乃市場焦點。但去年底的全球升市，相當程度已透支了中美貿談進展和英國有協議脫歐的預期，往後能否再進一步，不無疑問。

如今香港貿易、旅遊、零售業皆水深火熱，獨金融業在內地資金和中資企業的融資需求帶動下，相對穩定，也是香港經濟賴以保命之本。然而，今年中國亦開始加大對外開放金融市場，投資者必須高度注視發展，一旦更多外資選擇直接進入中國市場，未來十年香港作為中國窗口的存在價值便要重新檢討。

理論上，中國如今貴為全球第二大經濟體，只要內地資金和企業保持在香港投資的活躍度，香港經濟差極有個譜。問題是，香港背靠內地資源以換來穩定發展的基礎，但未來還得靠香港人去創造價值才能延續增長與繁榮。到底如何鞏固國際金融中心地位，更好地融合內地經濟的發展，將會是選擇留在此地奮鬥的香港人需要認真思考的問題。

內地在元旦日搶先放水，其他地區亦可能會跟隨放寬貨幣政策，對全球市場有一定利好作用。美股道指及A股滬綜指去年漲逾兩成，港股亦升近一成不算差，但投資者謹記股市盛宴的背後危機尚未解除，宜抱着戰戰兢兢的心態適度參與，時刻做好資金退潮的準備。