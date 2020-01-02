正論：黑暴壓城城欲摧　今年伊始愁更愁

二○一九年在驚濤駭浪中匆匆過去，二○二○年匆匆而來，卻依然是一片愁雲慘霧，不見天日。昨日元旦第一擊，又是民陣發起的黑暴大遊行，黑色人潮佔據港島主要幹道，暴徒乘機四出破壞，警方繼續以催淚彈驅散，止暴制亂依然只是空談。送舊不迎新，今年甫開局即烽煙四起，注定又是亂象叢生的一年。

遊行前夕，警方在慈雲山一山坡檢獲汽油彈原材料；中午又在灣仔區及東區拘捕五人，疑藏有伸縮棍、錘仔、士巴拿和鐵蓮花等攻擊性武器，被捕人士年齡最細只有十三歲，令人咋舌；警方其後再偵破一個專門向示威者提供無線電通訊平台的集團，拘捕五名骨幹成員，涉嫌「協助暴動」、「干犯電訊條例」、「藏有仿製槍械」及「藏有攻擊性武器」等罪名，顯見黑暴恐怖組織化，所謂沒有「大台」只是欺人之談。

遊行未開始已如此多事，愈夜愈混亂已是不言而喻。果不其然，民陣雖然在下午五時許提早結束遊行，但一如既往，暴徒四出鬧事，沿途的大廈、銀行、咖啡店又遭打砸破壞，中環滙豐總行成為針對目標，門口銅獅子被塗鴉復被火燒，更有法官被暴徒點名寫在牆上。很明顯，民陣腰斬遊行不過為了方便跟暴徒撇清關係，別說無法阻止暴力發生，甚至鼓吹掩護。儘管警方早有準備在多區布防，卻依然未能制止暴亂，晚上港島多區被暴徒堵路縱火和投擲汽油彈，一切如像昨日，香港依然無日安寧。

不近情者多藏奸。「叛國禍港四人幫」之首黎智英昨日聯同另外二奸李柱銘、何俊仁高調現身遊行，擺明向港府和中央示威，已可預示遊行暴亂只是開端，更多更大的動亂陸續有來。人們不明白的是，黑暴由去年跨年到今年，不但未見緩和，反而愈演愈烈，受針對的商戶和銀行愈來愈多，經濟愈來愈差，民生愈來愈苦，牛鬼蛇神愈來愈囂張，港府廢官卻依然好官我自為之，渾然不當一回事。到底他們有沒有將中央止暴制亂的明令聽進耳內？有沒有對市民和商戶惶惶不可終日放在心上？香港有沒有走出困局的一天？

誠然，警隊換上新一哥後有了一番新氣象，在鄧炳強強勢帶領下多番主動出擊，昨日港島多區拘捕四百人，更截斷暴亂資金、起出槍械武器、拘捕骨幹成員，大挫黑暴聲勢。問題是，單是警方支撐大局並不足夠，其他政府部門必須配合，可惜各部門不是袖手旁觀就是陽奉陰違，甚至淪為暴徒大本營拖警方後腿，廢官則視若無睹，明縱暗護，止暴制亂事倍功半何足為奇？

可以看見，新一哥提出「剛柔並濟」執法新風格，目的是將暴徒及和理非市民區分，一手硬一手軟，一方面打擊暴徒，另一方面重建警民關係，出發點固然很好，但在政客和黑手大吹「和勇不分」的歪風之下，所謂的和理非市民個個被洗腦全力掩護暴徒，「剛柔並濟」反而成為警方執法的弱點。事實上，警方至今仍以驅散為主，昨日出動催淚彈和水炮車根本不見成效，暴徒「久經訓練」兼且全副武裝上陣，早已不怕這種級別的武力，散而復聚，愈戰愈勇，正是暴亂不止的一大原因。

面對無法無天、泯滅人性的暴徒，其暴行已去到殺人放火的地步，甚至武裝組織意圖槍殺警察及平民百姓，繼續對暴徒仁慈，即是對守法市民殘忍。正如有人指出，警方執法必須具有針對性，「以暴止暴」、「依法制亂」必須雙管齊下。所謂「以暴止暴」，即是將執法武力相應升級，面對暴徒不再採用催淚彈或水炮車驅散，而是採用橡膠彈、布袋彈還擊，「殺傷力」更大，務求一擊即中。

須知道，催淚彈經常誤中無辜，射入民居或射傷記者，導致警民衝突更不可收拾，與其如此，何不放棄驅散，集中以較強武力對付蒙面黑衣暴徒？至於「依法制亂」即是將所有暴徒依法提告，若一律以暴動罪起訴，被捕者面對最高十年刑期，阻嚇力定必大於溫溫吞吞的刑毀、襲警等罪名。當然，這方面必須得到律政司配合，但警方仍須盡最大力量大舉拘捕和搜捕，特別是斬斷黑手，除惡務盡，斬草除根。

說到底，香港之所以淪落到今日的地步，根子還在於三權各有各亂、互相扯皮。國家領導人一再強調止暴制亂是三權「共同責任和最大共識」，結果止暴制亂仍是遙遙無期，顯見這是對牛彈琴，三權根本當作耳邊風。尤其是律政司司長鄭若驊其身不正，甫上任即放生黎智英政治黑金案，連證據確鑿的黎智英刑恐東方報業集團記者案也一樣拖到石沉大海，足見她本身就是反中亂港最大的保護傘。港府充斥「身在漢營心在曹」的無間道，司法刀把子一直由外人把持，平亂無期就是必然結果。

「莫遣行人照容鬢，恐驚憔悴入新年。」政治騎劫社會，暴力遍地開花，香港儼然走入死胡同，進不得、退不行，令人既惶恐又絕望。哀莫大於心死，愈來愈多港人用腳投票移民他方，連內地也被視為避難勝地，這場黑暴拖延下去，將香港百年基業拖垮不用說，將香港人心拖垮才是最不堪設想。一言以蔽之，治亂世用重典，除內奸用賢臣，市民會等到中央出手的一天嗎？