藉口反修例的示威暴亂，在外力支持減退之後，聲勢大不如前，餘下的散兵游勇式的破壞，雖然試圖製造白色恐怖，但參與的人數愈來愈少，影響有限。自中大、理大一役後，大學生被嚇退，現時走在暴亂前線的，主要是受人擺布的中學生和邪教教徒，警方應有足夠力量將之鎮壓。或許不能制止外力再加強干預帶來的死灰復燃，但只要嚴厲執法，除惡務盡，在各個方面趁機整頓，至少可以給下一次外力帶動的暴亂作出足夠的防備和應對能力，避免再出現逾半年來的大動亂。

當前最重要的清理工作是教育系統，超過一千名中學生被捕，若加上登記還未拘捕的，可能達到二千人。把這些中學生所屬中學按被捕人數多寡排列起來，當可知道那些中學產生多少犯罪違紀者。這些中學生參與示威暴亂，不會全是自發的，受朋輩、學校的社工與教師以至教會的影響應是更決定性。政府可以就這樣的學校名單，逐間學校進行調查研究，看學生參與示威暴亂的發動從何而來。

被捕的教師已有八十人，由於教師不少是走在學生背後，實際在示威暴亂中參與的教師人數應該更多，學校與教師可能便是中學生觸犯法紀、參與示威暴亂的主要因素，不從這方面着手整頓，同樣的學校、同樣的教師，今後仍會教育出千千萬萬盲目示威暴亂的中學生，香港動亂的根源仍然存在，長治久安便成空話。而一、兩代的青年失落，香港怎樣在激烈的國際競爭環境中突圍而出、繼續發展呢？

整頓教育是大問題，也絕非易事，教師背後是大學的師資培訓，更包括許多的本科教育，也包括眾多的辦學團體、學校管理層、教師工會（如已變質的教協）等，政府通過教育局是沒法用行政手段、官僚方法扭轉惡劣的學風。

關鍵的方法有兩個，一是課程設計與考試制度，把現時不合理的政治因素清除，這方面有眾多的國際經驗例子可以參考，不要害怕批評及攻擊。二是循校本制度，讓學校主動去檢討校內為甚麼有這麼多學生參與非法活動和暴亂，學校要作出檢討報告，要公開透明，讓社會檢視和了解，不能讓學校關着門維護非法的政治行為。

這兩個方法都要教育局主動和堅持地執行，前者可能需時組織檢討委員會進行檢討調整，後者可以即時推行，由教育局與辦學團體一起監督學校的管理層進行檢討，作出報告。

教育是難題，卻不能遇難即退，否則的話，香港會一直存在外力有機可乘的危機。