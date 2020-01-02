重溫鄧小平的平亂指示，可以明白香港發生動亂的來龍去脈、前因後果，一是根子在有人想搞亂香港、搜刮香港，把香港弄成爛攤子。二是搞亂香港的最惡劣辦法是讓香港成為政治紛爭的中心，如此才能讓香港亂透、亂大，從根本上毀掉香港，而歷史上多次發生的經濟、股市、金融、社會之亂，都不能從根本上毀掉香港，香港都有治亂之法。

三是只有製造政治動亂，香港內外的敵對勢力才能和北京討價還價，得到他們想要的東西。四是這些動亂因素只能來自「香港內部」和「某種國際力量」，而北京會比任何人都希望香港穩定繁榮，比任何人都更能維護穩定繁榮，因為這最符合整個中國包括香港的利益，這和那些想在香港亂中取利、搜刮香港、從而損害中國的「香港內部」某些人和「國際力量」的圖謀是正好相反的。

五是香港有人存心製造動亂和北京必須反動亂的鬥爭是不可避免的，是不以人的意志為轉移的。六是香港的動亂具有錯綜複雜的內外因素，具有國際鬥爭的背景，一旦發生就是香港自身難以解決的，必須中央干預，包括解放軍駐港部隊參與平亂。

鄧小平對九七回歸後香港可能發生動亂的評估和指示，二十二年來可謂步步說中，直到發生今次規模空前的反修例風波暴亂。現在還沒「說中」的是中央出手平亂，北京還猶豫不決，似乎還不大相信鄧公說的這種動亂是香港自己解決不了的，還對香江府衙、特首林鄭抱有不切實際的幻想，以為他們用「香港方法」可以止暴制亂，以為只要自己三令五申、使用不斷升級的嚴詞飭令，香港就會積極行動起來。

中央這樣誤判，一方面有幻想，一方面不自信，不敢按照鄧公的平亂方針辦，怕麻煩，怕有手尾，怕「國際社會強烈反應」，怕美國西方「一齊制裁」。我們要問，怕麻煩、怕有手尾、怕壓力就能逃避問題嗎？香港就不會亂、不會爛、不會走向完蛋嗎？北京不當埋首沙堆的鴕鳥不好嗎？