頭腦稍為正常的人都知道，黃絲們鼓吹的「黃色經濟圈」九唔搭八，既幼稚，又無聊，更可笑。但香港偏偏有許多頭腦不正常的人，他們把無聊當有趣，自得其樂，自我陶醉。港大有位所謂經濟學者為黃色經濟圈解畫，聲稱商戶表態支持反修例運動是自救的商業伎倆及銷售策略，作為營商手法無可厚非，而選擇在甚麼店舖消費是消費者個人選擇。

沒錯，香港本是自由社會，商戶理應有自己的營商理念，消費者理應可以自由選擇。可惜現實並非如此，有些商戶根本身不由己，只能被迫表態，因為不表態就會被打砸縱火，這不是甚麼商業伎倆及銷售策略，而是黑色恐怖下的妥協。同樣地，消費者也無法自由選擇，因為到「藍店」消費隨時遇到騷擾，連人身安全也受到威脅。難道這就是學者所推崇的「黃色經濟圈」？其良知也許被狗吃了，否則怎會如此顛三倒四。

黃絲們要打造黃色經濟圈，那是他們的自由，沒有人會干涉。但他們以「逆我者亡」的原始暴力方式恐嚇其他店舖和市民的生命財產安全，以踐踏別人的自由和權利來達到自己的政治目的，這是赤裸裸的恐怖主義，而不是甚麼爭取民主公義。警務處處長鄧炳強指暴徒的打砸行為如黑社會，顯然說輕了，黑社會哪敢公然打砸縱火？哪敢公開勒索「保護費」？單是某連鎖店，幾個月來總共被破壞逾二百次，世界上還有比這更恐怖的事嗎？最匪夷所思的是，暴徒已不止於打砸持不同政見的店舖，連以內地明星作代言人的外國運動品牌也不放過，香港已變成徹頭徹尾的恐怖城市，既無法正常生活，更無法正常營商。

覆巢之下，豈有完卵。黃店和黃絲們也許自以為得計，但很快就會自食苦果，香港毀滅，他們也不可能有好日子過。有財力的人可以選擇移民，無路可走的人只能守着破碎家園，到時香港只有一片黑色，再也沒有黃藍。