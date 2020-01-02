二○一九年是充滿爆炸性新聞的一年，在除夕十二月三十一日，也給一個最後「驚喜」，傳出湖北省武漢市驚爆懷疑沙士個案，有二十七人受感染，當中七人病情危重，事隔十六年，再次勾起香港人對沙士疫禍的慘痛回憶。

「沙士」全名嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS），早期症狀與流感相似，冠狀病毒主要透過飛沫近距離接觸感染，傳播力驚人，而且無疫苗預防。○三年二月，身染病毒的廣州醫科教授劉劍倫來港後傳染他人，之後擴散，形成疫禍，全球超過八千宗個案，香港二百九十九人喪命，感染人數接近千八人，重災區包括淘大花園及威爾斯親王醫院，更奪走了八位醫護人員性命。

港大專家袁國勇相信今次致病的是全新冠狀病毒，疑街市的動物傳染給人類。由於中港人流來往頻繁，加上有高鐵直達武漢，市民擔憂沙士重臨。尤其是香港政府把關粗疏，防疫不力，當年既是全球沙士重災區，今時今日，全球九宗大鼠戊肝，香港獨佔其八，又是一個驚人紀錄，似乎甚麼病菌無名腫毒都愛在此大爆發，應該不是偶然吧，凡事能自發檢討才能查找不足！

香港雖然是國際都市，衞生情況卻每況愈下，鼠患日趨嚴重，被譏老鼠樂園，連捕鼠方法也要多次實驗最後又回歸土法，貽笑大方。沙士是無形敵人，更難對付，而流感也是殺人於無形，現時正步入冬季流感高峰期，疫苗接種率低，公院內科病房超收嚴重，情況緊張，若此時沙士重臨，三疫夾擊，到時死得人多。

其實另一種病毒已不知不覺大舉入侵，毒性足以洗腦並令感染者失控，行為如喪屍，暴力破壞才能滿足，這種病毒主要是人傳人，尤其是校園及社交平台最活躍，政府任由中毒者橫行，既無招數預防，亦沒有剷除禍根。沙士可能有得醫，心病卻需心藥醫，可是冇靈魂政府自醫也不能呢！