香港市民對大灣區政策一直不甚了解，尤其是區域性規劃和分工等討論，都屬於政府層面的考慮，一般市民不會明白其重要性。例如高科技項目發展計劃，可能有投資者會受到深圳發展的人才庫吸引，由香港負責融資，技術開發和投資設廠都在其他珠三角城市，日後研究有成產品投產，可向全國推出，不受地域關稅限制，對投資者應有吸引力。問題是，這些高科技投資項目看來與香港關係不大，在高科技產業上，香港沒有多少優勢。香港不像台灣般基本上有深厚科技底子，到大陸投資只是技術生產部分轉移，實際運作上依然保持台灣的總部，甚至保留高端科研環節，只把生產線轉移到大陸，還可以派出熟悉生產的台灣員工去做管理，結果既能保持台灣總公司的優勢，也可以享受大陸的外資優惠和龐大市場，兩邊受利。

在缺乏領頭項目的情況下，香港除了負責融資和對外交往，還有甚麼優勢？開放門戶，向外推銷，內地可能暫時還不能全部擺脫香港，但三幾年後形勢改變，香港的角色可能淡化，主要角色由有實力有技術的內地夥伴取代。

相信最多人參與的，是連繫整個大灣區發展帶來的房地產項目，例如香港居民是否有權在內地城市擁有物業？業權有沒有限制？按揭貸款是否可能？這些物業發展項目特別吸引香港居民完全可以理解：香港居民習慣炒樓活動，認為是最簡單、最直接的投資保值途徑，再加上內地珠三角的房地產發展項目可能有港資參加，不少樓盤都在香港賣廣告大事宣傳，甚至有房地產代理努力推銷，每逢周末都有內地睇樓團，招待客人去當地參觀看示範單位，交通費午餐全包，加上樓價比香港低廉，相信受到吸引購入者大不乏人。

不過，香港這近七個月來的反修例風波，看來也會影響大灣區分工部署。

香港本來在大灣區負責對外航空交通的樞紐角色，香港機場航班繁多，方便連繫世界各地，過去長時間是整個珠江三角洲的對外樞紐，珠三角人流、物流都依賴香港。但反修例風波後，內地居民對假道香港機場轉飛外地會提高警惕，怕堵路阻礙行程，怕機場被包圍癱瘓航班被取消，日後他們可能寧願選航班較少但行程比較穩定的內地機場如廣州。這個捨棄經由香港轉飛的趨勢如果繼續下去，此起彼落，廣州對外航班會增加，香港相對收縮。另外，深圳機場亦開展了擴建計劃，日後會增加國際航班，長遠亦可能分薄本來由香港航空業獨佔的利益。這些經濟影響，反修例的倡議者可能未有想到。