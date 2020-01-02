黑暴爆發以來，港鐵屢遭嚴重破壞，有暴徒火燒港鐵站，有暴徒打爆港鐵設施，有暴徒向路軌投擲鐵枝雜物。元旦凌晨，一輛往屯門碼頭方向的輕鐵於屯門車廠站上落客期間，多名暴徒闖進車廂掟汽油彈，嚇得乘客倉皇逃命。

很明顯，暴徒視港鐵為敵人，破壞還嫌不夠，不搞出人命不罷休。如此暴行，一個正常社會理應人人譴責，可惜香港並非正常社會，部分人不同暴徒割席不特止，新成立的港鐵新工會更揚言「不介意破壞港鐵」，明目張膽吃飯砸鍋，令人瞠目結舌。

該工會主席聲稱，不會與暴徒割席，又指暴徒在去年六至八月都有用現金購買車票，但內地官媒一出聲，港鐵便不時封站，反問「如果不是港鐵封站影響乘客，示威者會否破壞？」好一個倒果為因、滿口歪理的典型黃絲暴徒思想！

要知道，暴徒是否購票上車不是重點，重點是這些都是犯法的人，涉及刑毀、襲警、打人、縱火等嚴重罪行，這些人的目的是以暴力手段破壞社會、推翻政府。別說港鐵最大股東是港府，單以一個守法的企業來說，跟警方合作防止罪犯逃脫，何錯之有？港鐵乘客在這半年多以來每次乘車都提心吊膽，擔心暴徒做出殺人放火的勾當，港鐵出於安全考慮關站，何錯之有？港鐵為了維修受損設施，最少花費五億元，乘客減少收入大跌，小股東利益受損，港鐵亡羊補牢，何錯之有？

看見這個歪理當真理的新工會成立，人們終於恍然大悟，何以過去常有蒙面黑衣暴徒熟門熟路闖進駕駛室大肆破壞，原來這些都是自己人所為，或最低限度有自己人暗中配合。讓這些「不介意破壞港鐵」的員工繼續留在港鐵工作，乘客安全毫無保障，猶如心腹大患，港鐵高層是否仍要聽之任之？難道要發生出軌翻車、燒死乘客等慘劇，港鐵高層才知驚？一言以蔽之，清理門戶，刻不容緩！