二○一九年的香港風雨飄搖，踏入新的一年，路仍然不好走，反修例運動猶如百足之蟲，死而不僵，弄不好的，將永為夢魘，如何化解危局，端賴京港政府的智慧。目前管治班子的處理手法叫不湯不水，香港猶如帶病延年，最是不幸。

反修例運動在去年六月爆發，其時筆者斟酌情勢，權衡利害，估計京港政府會採用「拖字訣」。但危機一拖近七個月，已經超出了我預估的時間，即便要摸通對手底蘊、引蛇出洞，也不需消耗上二百多天，再耗下去就不叫靜觀其變，而是束手無策了。

應付目前的危局可硬可軟，不硬不軟就最是不智。硬的方法是索性請武警來香港協助平亂，讓社會盡快回復正軌；軟的方法是政府約束各部門不要再刺激示威者，勿讓暴徒再有作亂的藉口。

要請求中央武裝介入平亂，隨時可以，只差特區政府是否有此決心。如果下不了這個決心，就惟有全面隱忍，一切採取守勢，讓反對派找不到新的切入點，使運動自然消亡。

近日傳出消息，說政府或會對付有「黃絲」傾向的校長和教師，此舉原則上沒問題，問題是究竟管治班子想採取軟抑或硬的方式平亂。若用硬的方式，早晚會有武警來港協助執法的，那在教育界犁庭掃穴，當然可以。但如果打算採取軟的方式，想讓亂事徐徐平復，則此時便不宜再在教育界動手腳，否則只會刺激更多人上街。

對警察的執法指引亦如是，若堅決一硬到底，當然可對示威者全面動刀，一切寧枉毋縱。但若是決定走軟的路線，就得約制警方使用武力，盡量少發射催淚彈，對於第三方人士，例如記者、義務救護員等，就得客客氣氣，好好修補警隊在市民心目中的形象。當警隊的行動變得低調，暴徒就會少了很多作亂的理由。