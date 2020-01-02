胡適常叫讀者要學一點科學精神，而科學的方法則是大膽假設，小心求證。但今天我們看到的，似乎多數人只有大膽盲信，從不求證，一味人云亦云，也就難怪邪說歪理一大堆，是非混淆糾纏不清！胡適那段話，今天細味特別令人感慨，他說：「從前禪宗和尚曾說：『菩提達摩東來，只要尋一個不受人惑的人。』我這裏千言萬語，也只是要教人一個不受人惑的方法。被孔丘、朱熹牽着鼻子走，固然不算高明；被馬克思、列寧、史太林牽着鼻子走，也算不得好漢。我自己決不想牽着誰的鼻子走。我只希望盡我微薄的能力，教我的少年朋友們學一點防身的本領，努力做一個不受人惑的人。」

「努力做一個不受人惑的人」，看似容易，實則好難。這方面，你要有求知的精神和欲望，要有上窮碧落下黃泉的堅毅。國學大師陳寅恪一生追求學問，他讀書的最終目的，是為了「獨立之精神，自由之思想」。可惜當今之世，就是不問青紅皂白，太多冇腦應聲蟲。

持續逾半年嘅黑暴示威，周不時出現星條旗、米字旗和港獨旗幟，令外界質疑這場曠日持久嘅黑暴，背後有人趁機搞港獨。最近又有一個「香港獨立學社」創立，聲稱是一群「平凡不過的中學生」建立，該組織聲言「面對政權的步步壓迫」，他們決意「挺身而出，奮力抵抗」，又指「作為未來社會的主人翁之一，我們篤信惟有獨立，真真正正脫離這個滿口謊言的政權，才能為香港尋找一條光明的出路」云云。

這不正是「滿紙荒唐言」嗎？有書唔讀，浪費公帑，又不珍惜青春，一味搞搞震，中咗「違法達義」劇毒，直如童子操刀，只知破壞不知建設，咁嘅未來社會主人翁，不是茅坑裏啃香瓜──不對味嗎？有網民說：大學生死晒，今次推中學生上前線，下次輪到小學生！也許是戲言，卻是對太多無知受惑者的憤慨！