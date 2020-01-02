美國一直批評華為與北京政府關係太緊密，在法律要求下，會將所持有的數據交給北京情報部門，藉此壓制華為在世界各地的投資發展。可是資訊巨輪不停向前，引入華為協助發展5G網絡的國家，在實證上既沒有發生像美國所指的駭人情況，更能借助新的網絡改善資訊流通，提高生活質素，促成接受引入華為5G網絡系統的國家數目日漸增加。

向來保守的歐盟委員會與美國在密切關係下，未有走出敵視華為的底線，其主席萊恩對華為在歐洲建設5G網絡持懷疑態度，再次老調重彈，說若民眾或企業的數據有可能在中國法例下被取用，這是不能接受。不過，事實證明這點「口說危機」至今沒有發生。而美國更不惜借助傳媒針對及放大華為的負面訊息，把華為打造成北京投資的工具。華為其後發聲明否認，更保留法律追討的權利。

最新一輪爆破美國圍堵華為謊言的是五眼聯盟（美國、澳洲、加拿大、英國與新西蘭）中的英國，預期首相約翰遜一月主持國家安全委員會會議時，會宣布允許華為參與英國5G網絡建設的「非核心」零件如5G手機網絡的天線等。缺口打開就會有實際的使用經驗，華為在英國開發市場指日可待。

歐盟之中未決定引入華為5G設備的有十八國，當中會商業審視不作政治考慮的有德、法、意、奧、比、荷、盧森堡與斯洛伐克，斯洛文尼亞與保加利亞官方未表態。亞洲的韓、日沒有明令禁止華為，開放給華為建設的有菲、泰、馬，印尼正跟華為做測試，新加坡不排除與華為合作。南美國家普遍對華為友善，部分已跟華為合作，其他正積極考慮參與。

美國圍堵華為的謊言逐一在各國爆破，燃點起這些國家使用華為5G網絡設備的火，試問誰不期待以低廉價格獲取覆蓋率高且快速的系統配合發展？美國打擊華為揭露它阻人進步，以免其世界一哥地位受威脅。