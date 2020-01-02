美國國會對總統特朗普的彈劾調查進入參議院階段，一般相信特氏在共和黨議席優勢下，可順利過關。的而且確，要二十名共和黨參議員倒戈，基本上是不可能完成的任務，但部分議員對特氏的不滿，卻已開始顯露，會否形成骨牌效應，值得密切關注。

緬因州女參議員柯林斯日前公然跟參議院多數黨領袖麥康奈爾唱反調，認為後者表示國會在彈劾審訊的策略上，跟白宮「全面配合」，有違三權分立的原則。另一方面，對於麥康奈爾拒絕民主黨的要求，在參議院彈劾程序中傳召新證人，柯林斯強調，她對於傳召新證人持開放態度。

柯林斯和另一位來自阿拉斯加的女參議員穆爾科斯基，被視為共和黨參議院內就彈劾議案的兩張游離票。穆氏同樣對麥康奈爾「全面配合」白宮的言論嗤之以鼻，強調參議院同僚必須跟作為辯方的白宮保持距離。

從理論上講，彈劾案進入參議院階段屬於「審訊」性質，參議員的身份是「陪審員」，不管在任總統是不是同一黨派，都應摒棄門戶之見，單憑呈堂證供決定總統是否應該被罷免。

然而理想很豐滿，現實很骨感，彈劾案從一開始就充滿黨爭的色彩，特別是共和黨人，全黨上下基本上都是緊跟特朗普的指揮棒起舞，起初還有像羅姆尼那樣的黨內大老，開腔批評特氏跟烏克蘭總統澤連斯基的對話「不恰當」（是否夠得上彈劾門檻是另一回事），但經特朗普在推特狂轟濫炸後，連如此微弱的「雜音」也被消滅，剩下來的只有特氏的傳聲筒，「獵巫」、「民主黨對總統的政治迫害」等聲音此起彼落，之後更有共和黨眾議員糾眾佔領聽證會現場的「鬧劇」，到如今竟出現「陪審團」跟「被告」夾口供的「奇景」，再次見證華盛頓政圈黨同伐異、罔顧是非黑白的惡劣本質。

冰凍三尺，非一日之寒。自從特朗普上台以來，整個共和黨逐漸被他一個人所騎劫，特氏自恃在保守派基層民眾中人氣超高，在黨內擺出一副順我者昌、逆我者亡的姿態，這一點在一八年國會中期選舉中表露無遺。且不管盲撐特朗普最終能否勝選，但如果不是被特朗普親自欽點，一開始就過不了初選那一關。在這種情況下，那些仍然敢於「批逆龍鱗」者，不是夠鐘退休，就是無意繼續連任的議員。

特朗普大權獨攬，逾越三權分立的分際，早有前科。最惡劣的例子是為了取得在美、墨邊境興建圍牆的資金，逕自繞過國會，以總統身份頒布國家緊急狀態令，當時共和黨議員沒有人敢說「不」。現在弄到被國會彈劾，特朗普更是視共和黨國會議員為「家丁」，有責任無條件為他護航到底。

唯一表態支持彈劾特朗普、現時為獨立身份的前共和黨眾議員阿馬什，曾在私下場合質問同僚，如果被彈劾的不是特朗普而是奧巴馬，他們會否採取同樣寬鬆的標準。柯林斯和穆爾科斯基挺身而出說幾句公道話固然勇氣可嘉，同時凸顯共和黨「更無一人是男兒」的醜態。