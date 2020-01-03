功夫茶：警止暴精於部署　關鍵擒幕後黑手

踏入新一年，香港各區依然立立亂，烈火暴行冇變！元旦「和平遊行」冇耐，蒙面暴徒已圖窮匕現，伺機四出破壞銀行、食肆，甚至在高等法院外公然噴上法官名字及侮辱字句，「私了」滙豐銀行銅獅子，噴紅貼符縱火，無法無天！

「寧使我有虛防，無使彼得實嘗」，警方今趟做足準備，是以暴徒雖然激進勇武、活力四射亦「玩」唔出特別花臣；反而警方果斷腰斬遊行，適時疏散和平遊行人潮，而對不肯離開堅持搞事者，則出動水炮車及催淚彈清場，晚上再於銅鑼灣一帶大圍捕，前後包抄，黑衣人無路可逃，個個踎喺街邊等候阿Sir發落，全日約四百人被拘捕，大快人心，好嘢！

好明顯，警方今鋪有別於以前一味驅散，暴徒縱火搗亂後，部分只能束手就擒。嗱，新一哥鄧炳強上任以來，除咗經常落區巡視，大除夕甚至一晚走三區督師，前線獲鼓勵，士氣大振，對圍捕暴徒肯定起咗大作用啦。

之不過，功夫茶以為「上兵伐謀」，領導內心強大，仲要有計有謀才堪擔大任。呢，警方早前調查「支援示威被捕者」嘅眾籌平台涉嫌洗黑錢，拘捕多名成員，以及凍結其滙豐銀行戶口共七千萬元。日前警方又接報喺深水埗麗閣邨拘捕一對花甲夫婦，喺單位發現十支懷疑手槍、八十多發子彈等，擺明又想搞大鑊嘢！經調查後，警方以涉嫌「無牌管有槍械」及「藏有攻擊性武器」等罪名將其拘捕，證明警方有料到。

仲有啊，警方於民陣遊行前，偵破一個專門向暴徒提供無線電通訊平台嘅犯罪集團，拘捕五名骨幹成員。呢個集團自去年十月開始，每有大型示威活動舉行，均涉嫌向前線暴徒提供警方嘅布防、警車位置同埋警員人數等，協助暴徒衝擊或逃走。被捕五人中，一人係工程師，另一人熟悉無線電通訊運作；警方又檢獲大批武器，包括可發射鐵珠嘅仿製槍械。可見黑暴有軍事化、科技化、系統化嘅周密部署，所謂「冇組織冇大台」，簡直係世紀大騙局，信佢半成，都雙目失明吖！

警方喺一哥領導下，厲害了！真槍實彈又搵到，武器庫又起到，骨幹策謀者又落網！看來一哥善用情報同埋精於部署，深明「知己知彼者，百戰不殆」嘅道理，警隊予人有新格局之氣象。之不過，擒賊先擒王，牽牛要牽牛鼻子，正如毛澤東佢老人家指出，「宜將剩勇追窮寇，不可沽名學霸王」，將幕後黑手揪出才可一舉而竟全功！功夫茶深信，警方加強裝備，以暴止暴；司法加以配合，依法制亂，則香港重光指日可待也！