世界視線：黨大會決策未來　金正恩轉守為攻

一連四日的北韓勞動黨第七屆中央委員會第五次全體會議周三閉幕，今次大會無論是規模之大、時間之長都非同尋常。北韓領袖金正恩在大會第三天作了七小時的長篇發言，由經濟建設至國防戰略面面俱到，中心思想歸根結柢是一條：北韓要在國家發展戰略上轉守為攻。

在此之前，北韓已經廿九年沒有召開過為期兩天以上的同級別大會。包括三百名中央級領導，以及前來旁聽的各地黨、政、軍重要官員，今次與會人數多達千人，大會亦因此被視為北韓為未來美朝關係、半島無核化等一系列重大問題作最終定調。

面對美朝關係重回冰點，金正恩說，北韓要準備「積極而進攻性」的政治外交和軍事應對措施。伴隨着他的發言，駐韓美軍的各類偵察機，圍繞半島展開了持續而頻密的偵察，重點查找北韓潛艇基地和潛艇的異動。這說明三八線以南傾向於把北韓的「進攻性」戰略改變，理解為平壤核武計劃的重啟，尤其是北韓會否宣布成功研發戰略核潛艇，並首次從潛艇試射彈道導彈。

然而，金正恩所宣布的「進攻性」戰略並非僅僅是軍事的，同時含有政治、經濟的綜合元素。在核戰略發展方面，平壤近年積極鞏固與中、俄的戰略夥伴關係，與美國特朗普政府的核談進程，亦是以中俄提供安全保障為基礎。金正恩作出任何打破東北亞核力量平衡的舉動，都不可能不兼顧中俄立場。

事實上，這次黨大會強調軍事與經濟並重才是最大亮點。用金正恩的話說，經濟是今年的主要戰線，要動用所有生產潛力發展經濟及改善民生。這無疑正式改變了其父金正日生前推行的，國家政策以軍事優先的「先軍政治」，從而把經濟民生提升到國防軍事同樣的高度。

二○一一年底金正日去世後，金正恩以廿七歲之齡成為北韓第三代領袖。經過近十年的經營，他在國內的黨政軍領袖地位已固若磐石，在國際舞台上亦可與美國總統特朗普平起平坐唱對台戲。因此所謂的「進攻性」，更應理解為金正恩終有足夠底氣，推動他國防與經濟雙向發展的新治國方略。換言之，北韓未來短時期內在核武計劃方面作的任何宣示，都可能只是在為經濟改革締造戰略安全和緩衝空間。