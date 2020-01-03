產評：中資新股浪接浪　最怕欠缺多元化

香港新股市場去年憑着阿里巴巴上市，再成為全球集資王。展望今年，市場憧憬繼續有美國上市的中資科企來港掛牌，表面上看似是美好的願景，但若過於側重單一地區和產業來源，則非好事。這些年經濟依賴「飯來張口」的惡習，已換來今天的惡果。新的一年要重新出發，就必須着手鞏固市場基建及專業服務等各項競爭力，發揮國際金融中心多元化的特色，爭取更多不同國家的企業來港上市，方為上策。

在中美貿易戰的大背景下，香港地緣政治風險明顯上升。為了減少美國一旦對中國開打金融戰所帶來的風險，在美國上市的阿里巴巴於去年十一月來港作第二上市，令當時備受社會動盪事件影響的香港金融市場成功扭轉弱勢。

今年或再有在美上市的中資概念股來港，顯見這批內企正以香港作為後備境外融資平台，理論上香港可受惠這些新股客源，金融業和投資者亦會因而得益。此外，內地加快H股全流通，有助省卻中國企業架構重組等成本，吸引更多內企以H股形式上市，改善港股流通性，都是市場的樂觀宏願。

但實際上，即使中美本月能簽訂首階段貿易協議，並非代表兩國的角力就此完結。大量美國上市中資股來港上市，亦必然引起美國的關注，別忘記在通過香港人權法後，美國還有這張「香港牌」可出。再講，如今中國傳統經濟下行壓力大，新經濟發展必然存在泡沫，香港接收了這些企業後，一旦外圍波動，港股風險必然增加。是福不是禍，是禍擋不過！

事實上，中國今年會加大開放金融業，三月將推新修訂的證券法，旨在加強外資信心，並吸引更多企業回流上市，顯見香港並非內企唯一選擇，尤其是社會動盪至今尚未平息，在企業眼中也是一個須予考慮的風險因素。至於H股全流通，市場的期望並不大，反而要關注流通股份供應大增後，市場是否有足夠的承接力。

說到底，一個水池必須常有新水，魚兒才能存活。如今香港經濟正在尋底，社會不安揮之不去，走資壓力未退，外圍形勢兇險，可說不是一個理想的投資氣氛，要吸引新錢流入，談何容易。大量中國新經濟股在港上市，若處於大牛市，自然是錦上添花；但目前港股信心脆弱，成交不算活躍，新股供應大增或會對市場構成壓力。除了港交所可以受惠上市費收入增加外，其他市場參與者不一定能夠獲益。過分樂觀，必自招損！