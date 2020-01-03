神州觀察：基層政權被操控　掃除毒瘤談何易

內地掃黑除惡專項鬥爭已踏入第三個年頭，按照當初的通知指示精神，其中一個重要目標就是鞏固基層政權，保障人民安居樂業，社會安定。然而經過四十年改革開放，當局把一切精力都放在經濟建設上，以致基層政權基本潰爛，如同面對周身的膿包，只能清理一塊算一塊。

遼寧省遼陽縣法院日前就一宗最高檢掛牌督辦的涉黑案進行一審宣判，揭發以張某為首的黑社會團夥早年以非法「六合彩」賭博斂財起家，進而將勢力從小村鎮拓展至瀋陽市遼中地區；並於數年前成功當選某村村主任，全面掌控該村村務、政務、財務大權，侵吞集體資產，把持基層政權，動輒毆打謾罵村支書，對村民拳腳相向，罪行纍纍，張某終被判處有期徒刑二十年，對其餘人等亦作出相應判決。

基層政權黑社會化問題普遍而氾濫，成為內地當局一大隱憂，其後果不只是破壞社會安定、民生幸福，更是在架空基層政權，掘當局的執政根基。因此，掃黑除惡專項鬥爭一開始，當局便發起一輪又一輪強大攻勢，並不時展示匯報階段性成果，令成堆的「村霸」村官、宗族勢力操控的涉黑惡團夥被連根拔起。

成績固然有目共睹，但在忙忙碌碌之餘，人們卻也發現，基層黑惡勢力怎麼都掃不完，這裏剷掉了，那裏又冒出來，叫人質疑基層怎會有那麼多「毒瘤」存在？更令人不解的是，這些「毒瘤」動輒存在十幾年、幾十年，是誰任由其發展壯大、為禍一方？基層政權又怎會如此輕易被把持？

像北京早前打掉的某個黑惡組織，主犯人員以黑社會身份申請入黨亦可成功，從而為當選村官掃清障礙，並令組織勢力更加穩固，暴力欺壓百姓，甚至刀斬村書記，肆無忌憚。而在本案當中，涉黑惡團夥二○○四年就已開始作惡，挾持村務亦有多年，結果還需最高檢親自掛牌督辦才將之剷除，給人的感覺是村級政權如同獨立王國，「上級」完全不存在。

是黑惡勢力把持的基層政權無視上級，還是上級對此假裝看不見？總之不管怎樣，當局的監管失職已是不爭的事實。懶政怠政不作為是一方面原因，更大的問題還是上樑不正下樑歪所致，這在眾多被打掉的黑惡團夥中早已得到證實，無處不在的保護傘、關係網每每為他們提供庇護，使得無數惡行可以長期存在，有恃無恐。

毒瘤可怕，滋養毒瘤的人更可惡，所以新年伊始，當局又要求在「打傘破網」上取得新戰果，用意就在這裏。惟黑惡勢力本是官場腐敗的衍生品，所以掃黑除惡就是在清理自身的潰爛肌膚，如同反腐敗是在革自己的命一樣，不做也得做，且需重手割肉。