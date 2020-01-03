正論：沙士疑雲滿天飛　防疫措施何來遲

不想記起，未敢忘記。○三年沙士襲港，奪去二百九十九條人命，重創經濟，香港好不容易才走過低谷；事隔十七年，湖北武漢爆發不明病毒性肺炎，且呈擴散迹象，香港昨日更瘋傳有人「中招」入院，全城陷入恐慌。沙士疑崔護重來，活像歷史重演，偏偏港府好了傷疤忘了痛，一副大安旨意的模樣，而內地部門同樣對疫情諱莫如深，令人更添不安。在本港黑暴未止之際，倘當局麻痹大意，一場比當年沙士更具毀滅性的災難恐怕就在眼前。

武漢驚傳多宗懷疑沙士個案後，不僅舉國震驚，香港更恍如驚弓之鳥。醫管局證實接獲三宗懷疑個案，三人均曾前往武漢並發燒，分別由屯門醫院、大埔那打素醫院及瑪嘉烈醫院接收，其中二人已康復出院。疑有人中招的消息昨日在網上及手機群組瘋傳，輿論隨即炸開了鍋，不少市民憂慮沙士重來急忙搶購口罩，更激起新一波對內地的不滿，中港矛盾火上加油。

說港人淪為驚弓之鳥絕非誇張，昨日有一名本地女士因早前到過武漢，擔心中招而自行到將軍澳醫院求醫，最後證實虛驚一場。港人之所以有強烈反應，皆因沙士血的教訓十分深刻，但港府一直沒有反應，直至昨晚食衞局局長陳肇始才宣布今日起在機場增設額外紅外線熱像儀，專為武漢抵港旅客量體溫，可謂姍姍來遲；內地則對疫情資訊欠缺透明，以致疑雲滿天飛。

內地傳媒報道，已確診的廿七名武漢患者目前全部接受隔離治療，連家屬也不准探望，幾乎斷絕消息；而且疫情疑似從最初爆發的海鮮批發市場擴散，已有多名住在周邊的居民染病，部分人未到過該市場。武漢當局僅說未有證據顯示人傳人，到底感染源頭是甚麼，有沒有追蹤接觸過患者的人士、採取了甚麼防疫措施等等，統統付之闕如，在一知半解之下，恐慌以幾何級數爆發。當年沙士正是由一名廣州教授傳入本港，今日中港交流比當年更頻繁，高鐵等跨境基建亦已開通，誰也不知道疫魔何時破門而入，倘內地重蹈當年隱瞞疫情的覆轍，香港必定死得人多。

尤其是香港反修例暴亂沒完沒了，經濟陷入技術性衰退，倘沙士捲土重來，後果不堪設想。很可惜，港府廢官不僅後知後覺，直情無知無覺，陳肇始除夕當日曾就此會見傳媒，侃侃而談加強防疫及呈報，但所謂加強防疫，不過是叫公院和私家醫生提高警惕，各口岸的檢疫仍然是一貫做法，甚至連當日屯門醫院接收疑似中招女病人也沒有公布，到底是不知情還是刻意不說，是下情不能上達還是各方面都掉以輕心，不能不令人疑問。

反觀一海之隔的澳門和台灣則如臨大敵，兩地衞生部門早已實施對來自武漢航班的乘客逐一檢測體溫，台灣甚至希望派員前赴武漢實地了解。偏偏香港自詡國際航空樞紐，高鐵又直通武漢，海陸空都有機會失守，卻依然毫不着緊，昨日有從武漢乘飛機返港的港人坦言，中港兩地都沒有特別防疫，恍如無事發生一般，可謂咄咄怪事。對比澳門和台灣，香港和內地的防疫形同虛設，有議員建議高鐵不停武漢站，並實施登機及登車檢疫，顯然不是無的放矢。

事實上，從武漢短時間內有廿多宗確診個案，當中四分之一屬嚴重，證明疫情非同小可，儘管目前的疑似患者初步檢測對沙士呈陰性，但若然這是全新病毒，有關結果根本沒有代表性。正如港大專家所說，武漢的疫情有理由相信是類似禽流感或沙士的新發性傳染病，一旦防疫漏招，哪怕只是漏了細微一招，後果都可能是災難性。更不可不提，農曆新年臨近，又是全國春運開展的時候，一旦病毒隨人群走到各地，攻陷全國大街小巷，那時候才來亡羊補牢已經太遲。

「時來風送滕王閣，運去雷轟薦福碑。」香港現時行背運，頭頭碰着黑，除了陷入政治泥沼不能自拔，衞生情況更是一團糟，全球九宗大鼠傳人戊型肝炎獨佔八宗，更是全球首發之地，一旦「新沙士」長驅直入，甚至和鼠疫變種齊發，誰也不敢想像香港將會被摧毀成甚麼樣子。最近移民潮再現，有些人是怕了黑暴每天打砸搶燒而不得不走，如果加上病毒來襲，隨時成為壓垮特區的最後一根稻草，連原本未想過移民的港人也爭相走避，香港想不淪為死城也難。

說到底，防疫必須中港合作，內地要開誠布公，決不能為了政績而瞞上欺下；港府更須打醒十二分精神嚴防死守，並要加強教育和宣傳，市民亦須提高個人衞生意識。當年董太全副武裝走入牛頭角下邨教人洗手，成為一時笑柄，但起碼令人記憶猶新，今日的林鄭月娥卻無所作為，特區政府一蟹不如一蟹，香港一年衰過一年，實在是港人的大不幸！