今次反修例動亂中，參與和被捕的年輕人，相信是大學生、中學生、社會青年各佔三分之一。被捕的每一組都有上千人，沒有被捕卻又積極參與的每一組可能會有二、三千人，或者更多，加起來便是上萬人，多至二、三萬人也有可能。

參與動亂對他們的影響是怎樣呢？從現時可見，參與動亂的最佳出路是當上議員，借動亂發動起來的民眾支持，通過選舉獲勝，但立法會禁制港獨，參選不易，只是最近的區議會選舉才造就了不少政治素人當議員，其中不少是從動亂出來，但為數只有二、三百人，且現有政黨、政團和在動亂中有相當背景，擔當領導或公開宣傳的，才有機會被支持為候選人，不是普通的大學生、中學生、社會青年能有此機會。

或許通過關係，可以當上新當選議員的助理，勉強進入政治範疇，但路途漫長，選舉也有周期轉變和鐘擺效果，區議員與議員助理的職途並不安穩，一旦落選，沒有政黨收留，便前途盡廢。

參加反修例動亂的大學生、中學生，學業未完成，一旦被捕，便大有可能被學校退學；投入動亂便沒法專心學業，考試失敗的，也會前途受阻，白白浪費幾年的學業，心情散漫，未必可以再走回學校重拾學業，下一步便茫然失據了。即使少數可以在今後幾個月的考試期勉強完成學業，但有了動亂背景，他們會安心找工作嗎？在香港經濟因為他們「攬炒」而不景氣底下，他們會容易找到工作嗎？

動亂的激情，特別是由打砸燒刺激起的任性與暴戾，不易平復，會因此阻礙他們回復正常的生活，他們年輕的生命，找不到出路，革命失敗，或革命成功卻為當權者拋棄，種種失落自疚和憤怒會糾纏他們多年，不容易擺脫，特別是遭遇不堪的時候，會重重打擊他們。此外，大學生、中學生的失落，會在學業不成中滋生。

至於社會青年，不少已是在社會基層、邊緣生活，失落早已存在，他們參與動亂也多是發洩積累的怨恨。但比起大學生、中學生，他們的前途更似命定，靠打砸燒突破不了，反而會把他們帶往黑社會幫派童黨的道路，更無擺脫的希望。

中產階級作反，只要保住工作，損失有限；大學生、中學生和社會青年的作反，只是被人利用，徒作莫名的發洩，最後卻把人生丟棄，把生涯發展的道路自我堵死了，這一、兩代人，至少幾萬青年便失落了。

或許，他們在社會無出路便返回家裏，由父母繼續養育，成啃老族，成年長宅男，這便是他們個人的悲哀變成家庭的悲哀。