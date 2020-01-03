習近平在新年賀詞中說，近幾個月來，香港局勢牽動着大家的心，沒有和諧穩定的環境，怎會有安居樂業的家園！真誠希望香港好，香港同胞好。香港繁榮穩定是香港同胞的心願，也是祖國人民的期盼。

習主席這番情深意切的肺腑之言，聽在新年期間正被近七個月的暴亂繼續折磨、摧殘的香港同胞耳朵裏，真不知會生出怎樣的感慨和心酸。沒有人懷疑習主席的「真誠」，但是香港同胞更希望看到的是中央能採取為香港好、能平息暴亂的行動，把香港從水深火熱中「解救」出來。這樣的「心願」和「期盼」，香港同胞、祖國人民望眼欲穿，肝腸欲斷久矣！習主席的「真誠希望」要能成為現實，中央如何行動乃決定性也。

香港同胞對香江府衙執行中央三令五申的「止暴制亂」已經極為失望，知道廢特首、廢官員根本無心無力完成朝廷交給的任務，知道朝廷的誤判、盲信、顧慮重重、害怕麻煩、心存僥倖、畏洋如虎，更不敢把他們怎樣。香港同胞特別是愛國愛港之士，從來沒有對中央這麼失望過，從來沒有經過這麼嚴重的「信任危機」！

與此同時，香港的反對派、暴亂分子、縱暴之人，也一定聽聞了習近平的新年賀詞、「真誠希望」。然而，他們會冷笑、得意、趾高氣揚，早已看穿了「希望」背後的虛幻，他們會加倍起勁的和北京「對着幹」。相信林鄭月娥、香江府衙也聽聞了習近平的新年賀詞、「真誠希望」，他們會是甚麼感受呢？這要從今後的所為中才能夠看出來。不過，看看他們的歷史就知道現在，看看他們的歷史和現在就知道將來，他們的所為不會好到哪兒去；不更糟糕，香港人就應燒高香也。

然就時下而論，習主席既然是只談希望，他們就不妨大發空論。林鄭月娥說，過去一年香港經歷了前所未有的困難和挑戰，希望香港新一年能走出困局。政務司司長張建宗則說，希望香港能尋找出路，再次振翅高飛，向前邁進。哈哈，新年伊始，絕望的香港同胞又收到了一堆空心湯圓也。