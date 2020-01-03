反對派發動的元旦遊行又演變成黑暴遊行，這是意料中事，幕後黑手一日不收手，暴力就不可能停止。奇怪的是，當局明知遊行必然會引發暴力，為何還要批准？是嫌遊行還不夠多？或是嫌香港還不夠亂？還是怕被批評打壓自由？香港早已籠罩在黑色恐怖之下，黑衣暴徒橫行無忌，打砸商舖、堵路縱火、暴力私了、塗鴉法院、辱罵法官……難道還不夠自由？

反對派惡人先告狀，譴責警方要求終止遊行，並指混亂是警方投擲催淚彈所致，甚至指打砸行為是警方臥底所為，真可謂厚顏無恥。更令人嘆為觀止的是，他們聲稱有一百零三萬人參與遊行，比警方公布的四萬七千人足足誇大逾二十倍，可見他們攙水的本事又長進了不少。當然，多少人參與遊行並不是重點，重點是香港已經五勞七傷，奄奄一息，幕後黑手依然不肯收手，港府依然束手無策。任何一個正常和理性的社會，都不可能容忍打砸縱火等暴力行為，但香港偏偏有許多人至今還在盲撐暴力，包庇暴徒，可見這是一個既不正常更不理性的社會，這種社會還有藥可救嗎？

善良的人們總是希望中央出手平亂，其實中央出手很容易，要人有人，要槍有槍，要法律有法律，對付黑衣暴徒只是小菜一碟，問題是平亂容易管治難，面對這種近乎弱智的社會，如何收拾殘局？如何實施有效管治？除非中央下定決心為香港進行一次改頭換面的大手術，並準備強力反擊美國等外部勢力的干預，否則小修小補根本無濟於事。說到底，解鈴還須繫鈴人。這場政治動亂是港府引起，當然應該由港府自行解決。警隊在新一哥鄧炳強帶領下主動出擊，截斷部分黑暴資金來源、搗破無線電通訊平台、起獲大批武器及汽油彈，無疑收到一定成效。可惜獨力難支，其他部門依然袖手旁觀，司法機構依然拖拖拉拉，縱使警隊忍辱負重，也無法挽狂瀾於既倒。