元旦的遊行又是以騷亂告終，警方鑑於情況要求民陣結束活動，反而被指無理腰斬，更有人聲稱目擊懷疑便衣警假扮暴徒破壞中資商店。「懷疑」這個詞語真是萬能Key，只要套上便可以當保險兜底，任何荒謬絕倫的指控都可以公然散播。網絡有則故事說，遊行群眾見隊伍中有人耳朵塞了聽筒，不時閃閃縮縮躲在一邊對話，便包圍他質疑是否「鬼」（臥底的意思），那人無奈地說：「大哥，今日跑馬先嚟遊行，落注啊！」真相令人啼笑皆非。而圍繞示威的荒謬言行又何止這些，根本整個反修例風波都是鬧劇，讓外國人一邊看熱鬧，一邊嘲笑我們中國人打中國人。

遊行結束後，暴徒散往多區搞事，警方全日拘捕四百多人，又惹來濫暴濫捕的責罵，像老套電視劇重複的情節，大家不覺得厭煩嗎？市民在新的一年又要忍受無日無之的街頭衝突，真想不到還有甚麼理由支持暴徒。

元旦遊行途中有數十個工會擺設街站，招攬市民登記入會，主事者不諱言是為日後大罷工做準備。香港只有部分專業團體的工會有法定地位及權力，其他工會毫無討價還價的能力，僱員單打獨鬥難敵大公司，敢怒不敢言，是社會深層次矛盾之一，所以工會這個概念大有市場，對打工仔有很大吸引力，反對派以此收買人心，表面是為勞動階層爭權益，實際是組織反政府勢力，司馬昭之心，路人皆見，至於如意算盤能否打得響，就要視乎參與人數。

香港人一向以醒目世界仔見稱，對沒有利益的事一向反應冷淡，以往搞工會都被潑冷水，但近半年來這個傳統似乎打破了，不論老中青都大量被洗腦，竟然支持暴徒堵路縱火破壞商舖，以至私了打架傷人都拍手稱快，還有港獨一向是禁忌，現在港獨口號隨時隨地聽到，社會失去常態，任何不可思議的現象都有可能發生。