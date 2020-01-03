香港獨立的想法和口號，是近幾年才叫起來的。最早不過是由幾個大學生叫出來，而且道理也說不清，輿論也不以為意。怎曉得愈說愈烈，加上少數報刊文人造勢，推波助瀾，如今漸成勢頭，儼然有理論有實踐成一家之言了。初時讀到香港獨立的主張，深感奇怪，這樣說不清理據又不符現實的政治口號能夠騙誰，怎可能有人會接受呢？看他們奢言香港發展歷史，香港獨特文化，根本站不住腳。

要談香港歷史，最早有記載的居民是蜑民，香港人叫蜑家，即水上人。他們沒有文字，也缺乏實物遺迹，所以不入正史。跟着來這一帶定居的是圍村原居民，即所謂圍頭人，大約宋朝開始到來定居，但他們祖先來自內地，不少有分支居住在深圳、東莞，認同自己是中國人，不贊成港獨。另一清代才來定居的族群是客家人，融合了原居住華南一帶的輋民，也自認祖先從河南遷移粵北，是保存中華文化最多的漢人，也不可能認同港獨。餘下的佔了絕大多數香港居民，都是近一、兩代前從內地移居來港的，還有不少親族在內地居住。他們的父母親很多說廣府話都不甚靈光，甚至帶很重鄉音。

看城中一些富豪，說話都有很重鄉音，但對作為香港富豪地位毫無障礙，他們也重視鄉情，以內地的家鄉為傲，不惜捐出巨款，造福鄉梓，例如捐款建大學、建墓園，不會與家鄉割斷連結，與那些在香港居住二十年便自詡為香港人、努力與內地分割的淺隘小子並非一般見識。

就我這一代來說，起碼有一半人在內地出生，在香港成長受教育，畢業後勤儉建家，不會排斥內地來港的新移民和遊客，因為自己也是從內地移民來港。我上大學時的老師，無論華裔還是外籍，絕大多數都不懂廣府話，他們不是來自歐美便是來自內地、台灣，最重要的是有學問有識見，誰會斤斤計較是何國籍、來自何地？想不到短短二、三十年，竟演變成排外的狹隘視野。這些排外的一代不了解香港成功之道是有容乃大，不問出身，只問學識能力是否為我所用。閉關自守的鎖國心態只會令社會逐漸衰弱。

又如他們的所謂香港獨特文化，其實不堪一駁。香港曾經風靡海外華人社區的通俗文化產品，無論電影、電視劇、流行歌曲、文字書刊，都有賴一九四九年後內地來港文化精英的參與，帶來養分，才建構起上世紀五十年代開始，至今仍然具一定影響力的通俗文化王國。這個王國今天地位衰退，是因為內地復甦。自己不努力進步反而怨天尤人，怎可能面對未來的挑戰？