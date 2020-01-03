中環滙豐總行門外的銅獅子遭暴徒用紅油塗污再放火燒，電視新聞訪問一位年長女途人的看法，說着說着竟然哭起來。她說，看見銅獅子渾身着火的一幕很傷心，因為滙豐是香港的象徵，銅獅子被燒，就像香港被破壞的縮影，認為不應用暴力手段表達訴求，有甚麼事都可以和平說出來，希望香港可以回到從前，可謂道盡了真正愛香港的港人心聲。

正如《所羅門的審判》的故事，兩個母親爭奪一個嬰兒，兩人都堅稱自己是嬰兒的生母，所羅門命人用刀把嬰兒劈成兩半平分，真正的母親隨即哭求不要這樣做，寧將嬰兒送給另一個婦人，所羅門由是分辨出誰是真正母親。

放諸今日香港，真正愛港的人，不會樂見暴徒打砸破壞、四處縱火，更不可能認同破壞香港才是愛香港的歪理。香港百年基業得來不易，是幾代人胼手胝足建立的成果，不是一句「年輕人是未來社會主人翁」就大晒，就能為所欲為。沒有過去哪有現在，沒有現在哪有將來，年輕人只知享受眼前成果，從來沒有付出，卻整日怨天怨地，現在更瘋狂破壞，這是哪門子的愛香港！

很可惜，今日的香港陷入了瘋狂狀態，部分人失心瘋似的，被毒媒、政客、黑手煽動一下，就仿似喪屍湧上街頭見人就噬、見物就毀。那些所謂的「和理非」比暴徒更討厭，對種種違法暴行視而不見，甚至縱容掩護、拍手叫好。他們從來沒有獨立思考能力，只知人云亦云，對內地莫名仇恨，卻不想想，將香港破壞殆盡，承受惡果的恰恰就是他們和他們的下一代。

反觀政客們「精人出口」，坐享漁人之利。像民陣召集人岑子杰，元旦遊行突然變得溫和，沒有睜眉怒目，更同警方合作提早腰斬遊行。原因很簡單，不是有人突然良心發現，而是有人已有議席在手，目的已達。那些白癡傻仔則繼續向前衝「送頭」，被檢控無人過問，只是肥了一班黃律師而已！