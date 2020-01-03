本欄經常強調當前的氣運不利做大做強者，是耶非耶，且看美國便知。美利堅是世界第一強國，最有能力稱霸，總統特朗普上台後亦是銳意要「單挑」全球。但他第一屆的總統任期已近尾聲，檢點成績，山姆大叔要對付的弱者，大部分都沒有屈服。

特朗普上任後幹的第一件大事就是對付北韓，要求朝鮮半島無核化。白宮主人跟北韓領導人金正恩有會過面，而且不止一次，但平壤至今在核問題上未見退讓，踏入二○二○年，看來新的美朝之爭又要開展。

北韓對美國的強硬程度超乎很多人預計，包括筆者在內。當日，金正恩面對磨刀霍霍的特朗普，看着緩緩駛來的三個航空母艦戰鬥群，竟然毫無懼色，甚至敢於向美軍叫陣。從理性上我實在難以明白，只能解釋為這年頭的人們就是不愛屈服於強權吧。

委內瑞拉是另一例子，國內的通脹率高達百分之一百萬，美國切斷了多種對該國的物資供應，甚至已扶植出傀儡政權準備踢走原有的管治班子。但委內瑞拉人還是撐了下來，沒有向特朗普政府低頭。

伊朗亦然，美國不斷尋釁找碴，卻逼不到對方就範，伊軍甚至擊落了一架美國無人機。這年代的大衞都敢挑戰巨人，有時巨人也是拿他們沒法。美國另一個想對付的是俄羅斯，莫斯科非但沒有屈服，反倒領先世界，部署了最新的高超音速導彈，劍指美利堅，甚至揚言俄美競爭，俄方志不求和，而是要勝出。

最後數到中國，特朗普曾打趣地說，自己生來就是要對付中國的，他任內最重要的事也是跟中國打這一場貿易戰。仗打了兩年，美方至今尚未勝出，只談好了第一階段協議，誰勝誰負還不好說，諾貝爾經濟學獎得獎人克魯格曼則判美國為敗方。看來，這年頭就連世界第一大國想當強者也不易，更遑論其他政權。