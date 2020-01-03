反修例示威令社會持續動盪不安，元旦遊行又變成打砸商舖、塗鴉法庭並公然噴上法官名字及侮辱字句；就連滙豐銀行總行兩隻獅子銅像亦不放過，先噴紅油，又貼符咒，再縱火焚燒！「私了」銅獅後，黑衣暴徒繼續縱火堵路！

滙豐呢兩隻銅獅大有來頭，自一九三五年起鎮守滙豐總行至今，佢哋經歷唔少風風雨雨，亦吸收唔少日月精華，儼然係滙豐總行嘅「門神」。張口嗰隻名叫「史提芬」，合口嗰隻叫「施迪」，源自紀念上世紀二十年代出任香港總司理嘅史提芬，同埋時任上海分行總經理嘅施迪。

呢，滙豐銀行取意民間文化、民俗所傳，認為獅子有擋煞之功用，於是將兩隻銅獅置於大廈門前，亦吸引不少遊客在銅獅前打卡。今次銅獅被「私了」，是第二次遭無妄之災。第一次發生於二戰期間，日軍入侵香港，銅獅遭日軍子彈打咗幾個窿窿。日軍曾將銅獅運去日本打算熔鑄成彈頭，之不過二戰打到一九四五年八月十五日，日本宣布向同盟國無條件投降，銅獅避過一劫，其後佢連同維多利亞女王塑像一起被英國索回。所以話，銅獅不但係滙豐嘅守護神，更係見證香港抗日戰爭嘅重要文物。如今黑衣暴徒盡情污辱銅獅，噴紅貼符火燒，有網民不值其暴行，斥其冇文化，竟然搞風水獅子，會有報應的！

呢班黑衣暴徒，直頭中咗毒果報劇毒，佢哋被美化為「火魔法師」，縱火縱到好似神打上身，乜都燒一通，燒港鐵站、政府建築物、警車、水炮車、櫃員機、商舖、雜物，甚至點火焚不同意見者人身，連港鐵車廂都擲汽油彈，完全罔顧市民生命安全。之前暴徒在上水燒一間零售店舖，不理會樓上有住戶，烈火熊熊，幸好樓上居民及時逃出，否則後果不堪設想！暴徒不斷縱火，必如網民所斥會有報應。攬住毒果報作孽，屆時「火魔法師」變「自焚法師」，與人無尤！