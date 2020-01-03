新一年之始，人們都急於想知道未來一年的運勢，這段時間，先知、預言、風水命理界很活躍，大家急於想知道，慘淡的二○一九年過去，新的一年香港會如何，世界又會如何？據英國預言家、本地堪輿界的推算，香港未來一年依然難得太平，世界更是亂糟糟，把脈現實，這些預言大都是當下世界時事的延續，似乎可以聽聽。

本地不少堪輿界人士推算來年即金鼠年運程，綜合而言，大都認為香港未來一年依然局勢不佳，未能否極泰來。若以領導人生肖運程推算香港地運甚至國運，結果還是波折重重，香港沒有好日子。簡言之，便是國人要防經濟之亂，港人要防政治、經濟及社會之亂。

至於個別範疇，香港的政治問題還會紛爭不斷，經濟受創，房屋、民生難題也看不到解決之法。總之，二○二○庚子年很動盪，大家或迎來波濤洶湧的一年，也可以是翻天覆地之痛的一年。

再看英國預言家柏克爾最近發表的預測，此人據指成功預測去年香港的黑色暴亂，並一早揚言約翰遜會成為英國的新首相，藉此成為英國超人氣人物，新一年來臨前，他的預言已熱爆各地。

據柏克爾預言，香港同樣政局未平靜，新一波衝突還會再來。他沒有細述時間及事件，但是香港今年有立法會選舉，之前或會先來一場立法會出缺議席補選，黑暴恐怕真的欲斷難斷。本地政圈已有人說，北京三月舉行的兩會可能會有對港政策的新方向，在這個前提下，香港想要太平確不容易。是以，有人猜測柏克爾之言成真的機會高達八成。再看柏克爾談國際形勢，他預言了幾件矚目大事，包括美國總統選舉是被彈劾而且民意急墜的特朗普獲勝。至於地緣政治，中東地區將會出現戰爭，然後是北韓領袖金正恩與美國真的談崩了，會恢復發射導彈、威嚇鄰國的舊橋。