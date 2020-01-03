國務院秘書長被稱為政府「大管家」，自一九九三年起，國務院秘書長慣例由一位國務委員兼任，包括羅干、王忠禹、華建敏、馬凱、楊晶、肖捷等。秘書長的主要職責是負責協調政府各部委，並主管國務院機關事務，分管國務院辦公廳、參事室、機關事務管理局、信訪局等單位。

自中共十九大以來，隨着黨政機構改革和權力格局的重組，國務院秘書長的角色也悄然發生諸多變化。例如，去年十二月二十日中央農村工作會議在北京舉行，國務委員兼國務院秘書長肖捷主持全體會議。而在去年十月中旬的中央統戰工作領導小組會議上，肖捷作為四位副組長之一出席。以往，諸如三農、統戰等工作，向來與國務院秘書長並無直接關係。

二○一八年十一月，中美貿易戰陰霾密布之際，新的國務院關稅稅則委員會成立，國務院秘書長肖捷擔任主任。關稅稅則委員會自一九九三年至二○○三年由分管外貿工作的副總理李嵐清兼任主任，其後則慣例由財政部部長領銜。自二○一八年重新升格由國務院領導兼任主任，這也是首度由國務院秘書長兼掌關稅，財政部、發改委、商務部、司法部、工信部、農業部等部委的負責人擔任委員。肖捷作為國務委員兼國務院秘書長，較之財政部部長，協調力度更大，加強了關稅委的權威。

在十九大之前，國務院秘書長還有兩個兼職，一是國家行政學院院長，二是國家機關工委書記，均與機關事務相關。但在二○一八年的黨政機構改革中，行政學院併入中央黨校，國家機關工委與中央直屬機關工委合併為「中央和國家機關工委」，均劃歸黨務系統。國務院秘書長少了這兩攤工作，在政府中則更多元地介入了其他工作。

機構改革後，新組建的生態環境部、國家醫療保障局掛牌，也由肖捷代表國務院出席。在本屆政府中，財稅、生態等工作由常務副總理韓正分管。肖捷得以參與協助，這與他此前擔任財政部部長、稅務總局局長的經歷有關；其作為國務院秘書長執掌關稅委員會，亦是同一因素。肖捷同時還是推進「一帶一路」建設工作領導小組、推動長江經濟帶發展領導小組的副組長。

肖捷目前還兼任全國政務公開領導小組組長、國務院推進政府職能轉變和「放管服」改革協調小組副組長，並負責政務大督查工作，這些都算是秘書長的分內之事。至於參與三農、統戰、關稅、區域經濟等，則均為新角色。這種趨勢顯示，秘書長不再是單純的「大管家」，而是作為國務委員，作為國務院領導班子的一員，承擔更多政府工作。

另外，在「黨管一切」主導的新體制下，政府與黨務系統需要溝通銜接的領域大為增加，許多工作也落在秘書長肩頭。典型例子之一就是出任統戰小組成員，代表政府參與統戰工作，此乃是黨管「大統戰」的體現。以往，統戰多與人大、政協聯繫，政府並無太多參與；如今全面治黨無死角，政府不能例外。