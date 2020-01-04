神州觀察：隧道坍塌奪人命　無序開發到何時

內地經過幾十年改革開放洗禮，經濟發展突飛猛進，並創造出一個又一個的「中國奇迹」，以致有了今日的「全球老二」地位。但誰都知道，這樣的成績是以不計代價，通過長期掠奪式、無序開發換來，GDP「帶血」乃不爭的事實，而這種情況還在肆意蔓延，不知何時止歇。

山西晉城高平市一條在建隧道近日發生坍塌意外，並造成六人死亡，附近村莊亦有逾四十戶房屋出現大裂縫，長度超過一米以上，爆裂聲響清晰可辨；更誇張的是，一旁的高速公路路面也出現開裂及凸起情況，嚇壞一眾村民。有人懷疑事件或因附近的煤礦公司過度開採，令村莊底下被挖空所致，惟當地鎮政府對此不置可否，煤礦公司更推說是地質問題引起；總之不管皮球怎麼踢，民眾無家可歸、受凍受累是鐵定的了。

說來真是讓人心悸，近年內地塌樓、塌橋、塌隧道、塌煤礦之事不知有多少，不是被天上掉下來的砸死，就是被埋進地底屍首不全，總之大活人說沒就沒了。像早前廣州地鐵沙河站施工區附近的路陷事件，都一個月過去了，有關方面還在全天候、不間斷「搜救」墮坑的三名「失聯者」，也算是交足戲份了。

正如「海恩法則」告訴人們，任何安全事故的背後都有徵兆，看似偶然發生，其實是各種因素累積到一定程度的必然結果。拿今次事件來說，涉事的煤礦公司一七年因安全生產隱患管理違法，遭當地政府行政處罰，且是以錢代罰、以罰代管，交了區區五萬元便已過關；結果該公司一八年又犯下同樣的錯，且再以五萬元罰款了事。當局如此輕罰輕縱，不是鼓勵企業違規生產又是甚麼？所以內地安全生產事故總是一而再、再而三地出現。然而這次的確「玩大了」，各方必須商量好對策，看看把鍋甩給誰比較妥當。

眾所周知，煤礦是山西省主要經濟支柱，卻也是礦難事故多發地，不久前，山西平遙剛有煤礦發生過瓦斯爆炸，其他地方乃至四川、陝西、山東等產煤大省亦是礦難不絕，所謂的監管基本就是擺設。原因就在於，一些地方政府總是以政績為重，而非國家的長遠發展；企業總是看重眼前利益，至於環境保護、資源有效開發及人命安全問題，皆不在考慮之列。說白了，他們執意追求的仍是「帶血的GDP」。

類似的掠奪式開發亦廣泛存在於各行各業之中，譬如四川自貢早前頻發的地震災害，就被懷疑與當地氾濫的頁岩氣開採行為有關，當局對此同樣不認數。而像化工廠爆炸、地鐵隧道等基建項目開發中的各類傷亡意外更從未停過，不是監管缺位，就是忙於卸責，後果卻需全社會承擔。