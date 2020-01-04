正論：武漢肺炎大爆發　攻陷香港何足奇

今年甫開局，迎接香港的除了是一場又一場黑色暴亂，更恐怖的致命病毒亦離家門不遠。武漢爆發的不明病毒性肺炎呈快速擴散迹象，目前已確診四十四宗個案，當中四分之一為重症患者，數據與○三年沙士爆發初期相似。一切如像昨日，歷史又再重演，正值亂世的香港有可能獨善其身嗎？

湖北武漢市衞健委通報最新疫情，證實部分患者是華南海鮮批發市場經營戶，並追蹤一百二十一名同患者有接觸的人士，暫未發現異常，亦未有醫護人員受感染及明顯人傳人證據。患者正接受隔離治療，已排除流感、禽流感、腺病毒感染等呼吸道疾病。然而，感染源頭是甚麼、患者的病毒基因排序有沒有發現、非經營戶的感染者從何而來等重要資訊依然欠奉，公眾依然未能釋疑。當地人心惶惶，口罩和板藍根被搶購一空，情況一如當年沙士爆發。隨着春運將至，民眾擔心病毒在全國大規模擴散，後果隨時比沙士更嚴重。

香港同樣陷入恐慌之中，昨日再有兩名曾到訪武漢並發燒的市民到公院求醫，目前正在瑪嘉烈醫院隔離治療，令懷疑個案增至五宗。儘管食衞局對防疫擺出信心十足狀，專家也呼籲市民毋須過分恐慌，但以港府歷年來防疫表現之不濟觀之，實在令人難有信心。當澳門和台灣早就因應疫情在機場為武漢乘客逐一檢測體溫，港府依然無所作為，直到輿論狂轟才如夢初醒，昨日始在機場增設儀器為武漢抵港旅客量體溫，反應慢十拍。很明顯，港府好了傷疤忘了痛，早就將沙士慘痛教訓拋諸腦後，○三年可怕一幕會否重臨已是寫在牆上。

本港專家估計，武漢確診個案懷疑涉及新發的冠狀病毒，重症比例跟當年沙士近似，估計有機會同接觸野生動物有關。經歷了沙士浩劫後，國人嗜食野味的陋習始終不改，除了涉事的海鮮批發市場有野味出售，和香港鄰近的廣州一樣有野味市場，不僅動物品種比動物園還多，環境衞生亦十分惡劣。難怪連港大學者袁國勇都慨嘆，國人不尊重野生動物，不注重衞生，終於種下惡果。可以斷言，內地當局再不嚴加取締野味市場，國人再不改變進食習慣，更多疑難雜症必定陸續有來。

當然，說到不注重衞生，香港比內地好不了多少，充其量只是五十步笑百步。君不見，全球首宗大鼠傳人戊型肝炎正是香港首發，全球九宗個案獨佔八宗，醜出國際。基本上，全港十八區，區區都是老鼠樂園，由新落成基建到各大小屋邨再到街頭巷尾皆鼠蹤處處，一旦「新沙士」破門而入，甚至同鼠疫變種齊發，再加上黑暴不止，香港肯定徹底玩完。有人形容「外遊驚沙士，香港驚私了，鼠疫又來了」，可謂今日香港亂象叢生的最佳寫照。

不管怎麼說，人命關天，防疫措施怎麼強調都不過分。香港已經衰到貼地，再也經不起更多的折騰，港府必須打醒十二分精神，市民亦須提高衞生意識，一旦稍有鬆懈，後果隨時是毀滅性。