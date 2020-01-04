世界視線：特朗普多面作戰　圍魏救趙利中國

新年伊始，中東局勢即告不穩，美國為應對駐伊拉克首都巴格達的大使館被衝擊危機，擊殺伊朗革命衞隊聖城旅指揮官及什葉派民兵一名副指揮官。對於早前空襲伊拉克境內據稱是伊朗人控制的真主黨旅據點，白宮內部存在分歧，有人認為此舉將使伊拉克民眾進一步倒向伊朗。問題是，美國除了軍事實力強橫，能以力服人，在爭取當地人心方面，實在乏善足陳，其扶植的政權並不能切實改善百姓生活，這也是伊朗勢力在當地得以坐大的根本原因。

事實上，白宮內部對伊朗的「鷹鴿之爭」，其來有自。強硬派認為，伊拉克是美國軍事干預的「樣辦」，絕不能顏面無存地將伊拉克拱手讓給伊朗，更何況真主黨旅對伊拉克北部美軍基地的襲擊，導致美國平民及軍人傷亡，性質遠較之前伊朗擊落美軍無人偵察機，以及轟炸沙特煉油設施等來得嚴重。

然而即使如此，特朗普還是不敢將話說死。他之前還在社交網站發文，表示伊朗要對美國大使館遇襲負上全部責任，並「為此付出沉重代價」，翌日又把調子放軟，向記者聲稱「開戰不是個好主意」、「預料不會發生這種情況」，前倨而後恭，到底所為何事？

美國的軍事實力毋庸置疑，伊朗雖可在區內稱雄，但仍難爭一日之長短，特朗普之所以舉棋不定，顯然是有所顧忌。先不說美伊全面開戰引爆石油危機，隨時殺敵一萬自損八千，連同對伊朗的鬥爭，美國尚有對中國貿易戰以及朝鮮半島問題兩大戰線，在三面作戰的情況下，美國難以集中精力遏制中國，最終恐形成「圍魏救趙」之勢，「放生」中國。

事實上，北京亦把握住這一有利局面，在伊朗及朝核問題上聯俄抗美。伊朗早前跟中、俄軍隊在印度洋北部的阿曼灣舉行聯合軍演，伊朗官媒明言，演習顯示該國已獲得中俄支持，共同維護區內海上運輸安全。至於北韓方面，中、俄上月向聯合國安理會提議解除對朝部分制裁。獲中俄兩大國撐腰，難怪金正恩底氣十足，揚言要向美國送上「聖誕禮物」，而特朗普也只能笑面相迎，「逆來順受」。可笑的是特朗普口口聲聲「美國優先」，實際上卻是四面樹敵，濫用國力，結果只能導致美國衰落。