功夫茶：官場沙士頻乍現　公僕作反要炒魷

「食君之祿，擔君之憂」，這是古代臣子自警的話；而今天，人心不古，變得不可理喻，由食政府之祿，變成頂政府之大杉！一場反修例風暴，不少公僕籠裏雞作反，郁吓都同政府對着幹，不但食碗面反碗底，仲要趁你亂，攞你命！天下豈有如此道理呀？

嗱！元旦遊行期間，警方喺銅鑼灣拘捕二百八十七人，消息指當中包括一名消防隊長及一名消防員，仲有一名公立醫院醫生同一名區議員，全部涉及非法集會。呢，連同該兩名消防人員，消防處最少有五人涉及反修例示威被捕，例如去年十月尾，一名駐守屯門消防局嘅消防員，喺「831太子站事件」中涉嫌襲警、非法集會、藏有攻擊性武器等罪名被捕，另外有兩名消防員涉嫌干犯刑事案件仍接受警方調查。阿哥，咁嘅「紀律部隊」，圓已失規，方亦失矩，仲唔革走，留喺度等突變成癌細胞乎？

呢個政府無能，管治鬆散如山頂屎，通天臭！早前有一名禮賓處男助理文書主任被捕，引來中央關注，直斥公僕「吃飯砸鍋」，視公務員政治中立嘅守則如無物！反修例風暴逾半年，至少有四十三名公務員被指參與非法集會或暴力活動，有啲甚至公開發表詆毀「一國兩制」嘅言論，端起碗來吃飯，放下筷子罵娘，有冇搞銀錯？公務員事務局局長羅智光曾強調政府重視公務員操守，對公務員違法零容忍，不會姑息云云。功夫茶想問，依家咁多籠裏雞作反，羅局長，你又殺咗幾隻呢？咪又係口爽爽，大隻講！

講開又講，一場黑暴反映教育界又係烏煙瘴氣，「黃師」遍布杏壇，隨風潛入夜，播毒細無聲！教育局局長楊潤雄不久前接受內地媒體專訪，透露有兩名官校教師涉及在網上發表不當言論，目前已被調離教席！功夫茶納悶，身為官校教師，其身不正，蠱惑「學心」，仲唔好似掃瘟神咁抨走佢，仲唔釘佢牌炒佢魷，竟然只係調職，仲講乜春「如果我們覺得一個校長已經不能勝任，可以取消他的校長資格」，簡直廢話連篇，連教師條毛都唔敢郁，何況校長？身為官校教師，倒政府米又教壞學生，點為人師表？唔豉椒炒魷而所謂調職就係縱惡，唔炒即係失職，千祈咪畀教協吠兩聲就縮沙！為官避事平生恥，更何況歷史話畀大家知，「治亂世，用重典」永遠係啱嘅！

有道是：綿綿不絕，必有亂結；纖纖不伐，必成妖孽。嗱！參與黑暴嘅公僕同埋「黃師」直情如「官場沙士」，一經感染，人傳人好大鑊！是以政府唔好一味廢噏不作為，唔該攞啲為官嘅膽識出嚟，應告就告，案情查實嚴重者，要炒就一定要炒，一個也不能赦！否則「官場沙士」掩至，屆時你想唔窒息都難！