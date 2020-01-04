二○二○年是香港決戰年，決戰是與港獨及其背後的內外勢力決戰；是止暴制亂；是推動真正的第二次回歸；是香港擺脫買辦宿命，堂堂正正地作為中國的組成，把香港的利益與國家的利益緊緊結合起來，周旋國際，對抗外敵。

面對決戰，香港社會與香港人便要選擇，做中國人抑或是賣身投敵？不能再含糊掩飾。香港是中國的土地，主權治權在我。香港是中國的國際城市，廣開門戶，招納各國的賢人佳士，建設開放、自由、公平的國際之都的平台，讓各國可以在香港與中國內地合作，建設人類命運共同體的試驗區，在「一國兩制」的大框架下，共建共享。堅持主權治權是為了打擊、壓制任何來自敵人的侵略，也是為了以香港的長期利益與國家、國際的融合，創建新的國際都市、國際包容的體制。

不拒敵於外、決一死戰，香港便不能清理英美幾十年的和平演變，深藏的地雷與陷阱。不決一死戰，香港便不能壓制借港獨之名、民主之假義來作推翻香港回歸的反革命。不決一死戰，怎可能在決戰後全力建設新的香港，擺脫殖民主義的種種束縛？

二○二○年是新的十年期開始，是中國進入小康，是美國霸權崩析、轉趨沒落前瘋狂的時期，也會是全球各國，從日本到歐盟以至眾多新老復興國家擺脫美國壓制、締造多元化的民主世界時代的開始。

從佔中到反修例，從「顏色革命」到邪教，香港在過去幾年經歷了大的考驗，暴露了眾多深層矛盾與問題，也顯示了社會文化政治的脆弱。但是，這也是打破迷信迷執，重新認識香港的根本情況、根本的問題。

香港可以在上世紀五十至九十年代創造經濟奇迹，深圳可以在三十年間建立起二千多萬人口、經濟規模超越香港的國際競爭力強大的城市，香港為甚麼不可以與深圳，與千百年香港依賴的廣州，和珠三角從全國各地雲集的人才，把粵港澳大灣區建造成全中國、全亞洲、全世界最有競爭力、創新力的地區？以及在廣州千年國際商都的輝煌歷史基礎上，再創新的奇迹和示範？

香港從來都有機會，都有條件，因為我們可以廣納天下英才一起從無中創造出資源、成績來。只要不自我閹割，不妄自菲薄，開放地創新，打破壟斷的既得利益者的控制、陰謀，香港的自由、民主不在於選舉中爭奪公帑所代表的個人利益，而是讓一無所有的人都可以在這個大地努力創造，一磚一瓦地建造出新的天地來。

鎮壓作亂破壞者，才可以開放香港讓天下人來創新。