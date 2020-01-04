香江反對派回歸以來用了許多卑鄙無恥、猖狂無忌的手段反中亂港，摧毀「一國兩制」。朝廷對此起初頗為容忍，也認不清他們的真面目，更不知在「一國兩制」下怎麼回應他們的挑戰，採取了甩手不管或不斷退讓的方針。結果反對派益加囂張，步步進逼，直到掀起了今天的反修例風波暴亂。

這之前，朝廷已逐漸認識了自家工作嚴重不足，要強硬起來，要針鋒相對的鬥爭，重振一國之威和中央全面管治權之威。中央採取正確方針，最令反對派膽寒，他們一方面狡詐頑抗，加大反中亂港的力度，加大和美英外部勢力勾結，賣身投靠以「強身健體」；另一方面大造輿論，說是「中共極左」啦，「重拾毛澤東的鬥爭哲學」啦；還威嚇說，中共極左、殘酷鬥爭只會導致「更強烈的反抗」，「讓一國兩制遭到破壞」，「讓中共的信譽在國際社會破產」。

總之，反對派怎麼狂鬧北京、搗亂破壞、發動暴亂都行，北京則不能有任何「反擊」的表示，最好是投降或永遠軟弱無能下去，否則就是「極左」、「極權暴政」、「打壓民主自由」。對於他們發動的這場暴亂，中央更不應「止暴制亂」，否則，那就是「極左手段」。最近，反中亂港集團的老牌漢奸李柱銘撰文說：「極左手段是解決不到香港現時的問題，與其愈走愈極端，何不選擇一個擺明會有效卻從未嘗試採用的方法？那就是信任港人，在港真正落實一國兩制！」

魯迅先生曾告誡世人：「損着別人的牙眼，卻反對報復，主張寬容的人，萬勿和他接近。」反對派及李柱銘之流幹了無數損害香港及一國的事情，他們是很害怕港人和北京與之堅決鬥爭，「報復」他們的；他們想要「寬容」，也即幹了壞事不受懲罰。魯迅還說過，只有明明暗暗、吸血吃肉的兇手或其幫閒們，這才贈人以「犯而勿校」或「勿念舊惡」的格言。魯迅先生說，我到今年，也愈加看透了這些「人面東西」的秘密。是的，對於今時今日的香港人，看透這些「人面東西」，不是也很重要嗎？