黑色暴亂演變到現在，中學生顯然已取代大學生成為主力，當中不乏未成年人，有的甚至只有十二歲，還在讀小學。這些本應天真爛漫的青少年，為何淪為窮兇極惡的黑衣暴徒？毫無疑問，學校和教師必須負起最大責任。若不是教師煽動和慫恿，學校縱容和包庇，不可能有這麼多中學生充當炮灰，前途盡毀。

多數中學生心智尚未成熟，人生閱歷有限，對政治更是一竅不通，往往盲目跟風，人云亦云，所以很容易受到黃絲教師荼毒洗腦。黑色暴亂剛開始時，中學生大多只是在後面搖旗吶喊，但自中大和理大一役後，大學生暴徒遭受重創，氣燄有所收斂，有的大學生則為個人前途着想，不敢再如此放肆，於是中學生便被唆擺推上前線，成為黑暴主力。至今已有一千多名中學生被捕，這還是警方手下留情，否則被捕中學生絕對不止此數。而被捕教職員則有八十多人，同樣無法反映真實情況，參與暴亂的教師豈止這些。有的教師甚至公然帶領穿校服的學生堵路縱火，簡直匪夷所思，這種人還可以稱為教師嗎？

最令人莫名其妙的是，教育局對學校大面積淪陷竟然無動於衷，表面上說要嚴肅處理，實際上姑息養奸，至今沒有正式辭退任何一名參與暴亂的教職員，充其量只是不痛不癢「譴責」幾句，難怪黃師們有恃無恐。教協還倒打一耙，抗議教育局打壓教師，令教育界瀰漫白色恐怖云云。這分明是賊喊捉賊，製造白色恐怖乃至黑色恐怖的恰恰就是教協以及那班毀人子弟的所謂教師，他們聲稱要「堅守教師專業」，也許他們的專業就是培育暴徒吧？

有人也許認為中學生暴徒還不夠折墮，竟在網上號召集體罷考中學文憑試，聲稱這也是「攬炒」的方法之一。看來這些人確實是瘋了，他們最好永遠罷讀，而不只是罷考，因為再讀下去也不會有甚麼出路，索性專心做暴徒好了。