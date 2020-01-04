絕迹多時的沙士懷疑重現武漢，聞鼙鼓，思良將，聞沙士，大家似乎第一時間想起口罩，市面立即湧現購買潮。

對於年輕一代來說，口罩與示威者幾乎畫上了等號，基本上來者不善，就算沒有行動，也明顯是一種政治表態，反政府心意呼之欲出，但較年長的香港人，對於口罩卻有一份難以忘懷的慘痛記憶，二○○三年沙士攻陷香港，奪去二百九十九條人命，八名醫護殉職，當年大部分學校、公司、公共交通工具，甚至街頭，人人都戴上口罩，這個情景，會否再次出現？

○三年沙士爆發前，亞洲使用口罩最多的地方是日本，患病例如流感的人都自動自覺戴上，香港當年雖然經濟發達，但對於個人衞生及公共防疫意識仍非常落伍，政府又沒有做好把關及宣傳工作，即使一九九七年禽流感肆虐，社會依然疏於防範，結果一場沙士把香港殺個重傷，經濟大受打擊，要中央開放個人遊打救，卻埋下了中港矛盾的種子，到現在其實元氣還未完全復原，又再聞沙士重現，無論新舊香港人都不能忽視這警號。

香港雖然暫時沒有相關確診個案，但多間公院分別各有曾赴武漢的病人求醫，一度懷疑染疫，令市民出現恐慌。現時內地四分之一患者須留院深切治療，與當年沙士嚴重個案比例情況相若，估計是新型冠狀病毒，香港專家指現有的快速測試難以見效，而政府防疫多年來沒有進步，淪為大鼠戊肝之都，沙士來勢洶洶，當局一度拖延公布屯門醫院懷疑個案，反應亦比澳門及台灣等地慢幾拍，市民自求多福，惟有戴口罩自保。一般外科口罩都可以抵擋飛沫，若配合加強洗手，已是個人抵抗傳染病最基本工夫，不但保護自己，亦把這份安全感帶到其他人身上，惠己惠人，而暴徒戴上口罩去搞破壞則害己害人，亦褻瀆了發明口罩用來救人的本來意義。